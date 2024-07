Alba, 500 euro al mese ai migranti per un posto-letto nel residence della vergogna [FOTOGALLERY]

Una storia che si ripete ciclicamente da anni e che questa volta potrebbe avere un finale diverso.

Dalle prime ore di questa mattina un 'importante operazione dei Carabinieri ha consentito lo sgombero del residence La Stazione di Alba, sul quale gli operai del Comune hanno anche messo i sigilli.

Il decreto di sequestro preventivo della struttura è stato emesso dal giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Asti Elio Sparacino su richiesta del pubblico ministero Sara Paterno.

Sono stati impegnati oltre 60 militari della Compagnia di Alba, con il supporto del Comando provinciale di Cuneo e l'intervento del nucleo dei Carabinieri conduttori del Nucleo Cinofilo di Volpiano.

Già a marzo 2023, la struttura, di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana, era stata oggetto di un'apposita ordinanza di chiusura firmata dall'allora sindaco Carlo Bo con revoca della licenza da affittacamere, dopo un sopralluogo dell'Asl e della Questura.

La struttura non era a norma, diversi locali erano fatiscenti, in condizioni igieniche precarie e c'erano numerose irregolarità. Il Comune di Alba, anche nel 2021 aveva emesso un'ordinanza (mai eseguita) di revoca della licenza e sospensione di attività.

Il residence è gestito con una licenza da affittacamere da un noto professionista albese, A.D., che risulta indagato per la mancata esecuzione dell'ordinanza del Comune e perché alloggiava persone non in regola e senza informare la Questura con l'elenco degli alloggiati.

Gli occupanti, 17 questa mattina, all'interno di 10 stanze, erano tutti migranti con regolare permesso di soggiorno, in buona parte stagionali agricoli impegnati nei vigneti per conto di diverse cooperative del territorio, che in buona parte dei casi pagavano per loro conto un affitto pari a 500 euro al mese per singolo posto letto, elargiti in nero.

Questa mattina sul posto erano presenti anche il sindaco Alberto Gatto e l'assessore alla Polizia Municipale Davide Tibaldi. Il primo cittadino pensa al futuro: "Ora avvieremo i contatti con Rfi per trovare una soluzione condivisa sul futuro di questa struttura".