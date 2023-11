Nuovi volontari alla Croce Rossa di Racconigi

Sabato scorso è terminato il corso di accesso presso il Comitato di Racconigi alla Croce Rossa Italiana con l’ingresso di 10 nuovi volontari che hanno brillantemente superato l’esame finale.

I nuovi volontari sono: Alice Audisio, Aurora Audisio, Bela Cristian, Vittorio Ferrari, Antonino Giammarinaro, Muskaan Kaur, Antonino Rugolo, Jaanvi Sharda, Ilaria Sorasio, Maria Barbara Tribaudino.

Il corso è stato tenuto da Giulia Viola, in qualità di direttore di corso, coadiuvata da Roberto Crepaldi, Giovanni Guerra, Roberto Vaschetti e Alice Tedesco, senza dimenticare la collaborazione degli altri componenti del gruppo della Formazione del Comitato di Racconigi.

Dalla prossima settimana partirà il corso per le successive fasi della formazione, che riguarderanno il corso per il “Trasporto Infermi” e il corso per il “Soccorso in emergenza” che permetterà di operare sulle ambulanze, per entrambi il direttore di corso sarà Roberto Crepaldi e in questo caso i nuovi volontari racconigesi saranno accorpati insieme ai volontari della sede di Paesana.

Quest’ultima fase della formazione avrà la durata di 3 mesi e il calendario sarà presentato durante le prime lezioni che si terranno dalle 20:00 alle 23:00, dalle due alle tre volte a settimana.