Lutto a Carrù per la scomparsa dell'ex dirigente scolastica Placidina Bassignana

È mancata all’età di 86 anni la ex dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Bene Vagienna, Placidina Bassignana, i cui funerali si svolgeranno a Carrù domani, mercoledì 15 novembre.





Maestra elementare dal 1962, direttrice didattica dal settembre del 1982 a Giaveno, poi a Sommariva del Bosco nel 1984 ed infine dal 1985 nell’Istituto comprensivo di Bene Vagienna dove termina nel 2003 la sua carriera da dirigente scolastica.

Donna intelligente, appassionata del lavoro e lungimirante ha diretto le sue scuole con grande professionalità e dedizione- la ricorda l’attuale dirigente scolastica prof.ssa Lorella Sartirano- sempre pronta a mettersi in azione per i grandi progetti a favore degli alunni.

La ricordo quando negli anni '90 intraprendevo la professione da insegnante e la direttrice Bassignana incoraggiava i suoi docenti a dare il meglio in classe, con un occhio di attenzione agli alunni diversamente abili e a quelli in difficoltà; ha cavalcato l’onda delle grandi riforme della scuola, come gli ordinamenti della “ex” scuola elementare con l’abolizione del maestro unico e l’istituzione dei team dei docenti; grazie a questa riforma fu una delle prime dirigenti a proporre l’inglese e l’informatica nelle sue scuole primarie.

Dal 2000 con il riordino territoriale delle scuole, il suo ruolo da direttrice diventa quello di dirigente scolastico dell’IC Bene Vagienna, uno degli istituti più grandi della Provincia di Cuneo.

La vocazione magistrale e la sua determinazione erano il suo motore nella direzione di personale ed alunni e, anche quando bisognava prendere decisioni difficili, la sua umanità ed attenzione ai più deboli si distinguevano su tutto e tutti.

Ladirigente Bassignana, insignita del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica, lascia i figli Michela e Federico ed i nipoti Lorenzo e Federica.

La veglia funebre sarà recitata stasera, martedì 14 novembre alle ore 20,30 nella parrocchia di Carrù