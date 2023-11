Cuneo, il MIAC cerca proposte per la riqualificazione e valorizzazione del complesso dei Ronchi

Come individuato dal Piano Strategico di Rilancio, recentemente approvato dall’Assemblea dei Soci, il Miac ha avviato la raccolta di manifestazioni di interesse inerenti proposte per la riqualificazione e la valorizzazione del complesso immobiliare ubicato a Cuneo. L’area, sita in località Ronchi, è perimetrata dal Piano Regolatore Comunale per circa 50.000 mq complessivi idonei a ospitare attività con compresenza di differenti funzioni produttive, terziarie e di servizi.

L’intento è quello di favorire la partecipazione e la condivisione del maggior numero di operatori economici per la valutazione di proposte preliminari non vincolanti preferibilmente coerenti con gli indirizzi del Piano industriale di Miac: realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile; valorizzazione del complesso immobiliare attraverso riorganizzazione della piastra mercatale e rifunzionalizzazione dei volumi, con particolare riferimento a soluzioni per la logistica integrata, sviluppo del centro di trasformazione agroalimentare e dell’hub di innovazione, compreso un incubatore per imprese.

«Puntare sulla valorizzazione degli spazi, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista del mix funzionale più idoneo, è centrale per garantire al territorio strutture e servizi di alto livello, anche in connessione con il ruolo di MIAC quale Ente gestore del Polo di Innovazione AGRIFOOD della Regione Piemonte – dichiara Marcello Cavallo, presidente del Consiglio di Amministrazione – . Il percorso di riqualificazione va inserito nel quadro di una più generale valorizzazione delle potenzialità dell’area, in prossimità dell’abitato di Cuneo, di facile accesso alla ¬¬viabilità autostradale e alla rete ferroviaria, nel cuore di un sistema imprenditoriale solido e consistente sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Attraverso questo asset passa il futuro della società, mantenendo il ruolo di Miac come fornitore di “servizi di interesse generale”, potenziando e ampliando anche le attività del Polo AGRIFOOD». Il processo di valorizzazione è principalmente orientato a favorire lo sviluppo, negli spazi del complesso di località Ronchi, di funzioni di logistica e di servizio, a supporto dell’imprenditoria locale, con particolare riguardo al comparto agroalimentare e non solo, in una prospettiva di integrazione con servizi diversificati e personalizzati. Il tutto in un’ottica di sostenibilità, con un’attenzione particolare alla movimentazione delle merci da e verso il territorio.