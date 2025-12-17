Tunnel di Tenda: sabato, domenica e festivi tunnel aperto fino alle 23

La Commissione Intergovernativa Italia-Francia che si è riunita oggi, mercoledì 17 dicembre, presso gli uffici della sede Anas del Piemonte, ha disposto l’estensione della fascia oraria di transito all’interno del tunnel di Tenda nel fine settimana e nei giorni festivi durante i quali la galleria sarà percorribile fino alle ore 23:00.

La modifica della fascia oraria di transito sarà attiva a partire dal prossimo fine settimana (sabato 20 e domenica 21 dicembre) e per quelli successivi fino a domenica 11 gennaio 2026 compresa. Durante i giorni feriali il transito all’interno del tunnel continuerà ad essere garantito nella fascia oraria continuativa 6:00 – 21:00.

Il nuovo assetto orario è stato disposto per favorire gli spostamenti durante il periodo delle festività invernali.

Il tavolo binazionale si riunirà nuovamente a gennaio 2026 per deliberare le fasce di apertura del tunnel a decorrere da lunedì 12 gennaio.

LE DUE FASCE ORARIE DI TRANSITO CHE SI ALTERNERANNO FINO ALL’11 GENNAIO 2026

Giorni feriali: fascia oraria 6:00 – 21:00

Il primo ciclo da Italia a Francia è alle ore 6:00, l’ultimo ore 20:30; da Francia a Italia il primo ciclo è alle ore 6:15, l’ultimo alle ore 20:45.

Sabato, domenica e festivi: fascia oraria 6:00 – 23:00

Il primo ciclo da Italia a Francia è alle ore 6:00, l’ultimo ore 22:30; da Francia a Italia il primo ciclo è alle ore 6:15, l’ultimo alle ore 22:45.

CIRIO: "OBIETTIVO CHE CI ERAVAMO DATI, ORA GRANDE FIDUCIA PER LA STAGIONE INVERNALE"

La modifica viene commentata con soddisfazione dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: «L’estensione dell’orario di apertura del tunnel del Tenda fino alle 23 nei fine settimana e nei giorni festivi, che abbiamo ottenuto oggi dalla Commissione intergovernativa Italia-Francia, è un obiettivo che ci eravamo dati e che ci consente di guardare con grande fiducia alla stagione invernale che, finalmente, dopo tanti anni, vede questo territorio aperto, raggiungibile e pronto ad accogliere i tanti turisti che in questi anni sono mancati a causa della chiusura del tunnel. Siamo stati vicini agli abitanti e alle attività economiche della Valle Vermenagna in questi anni difficili, sostenendo anche gli operatori del turismo della neve e i maestri di sci che quest’anno possono invece contare sulla piena accessibilità delle località montane e guadare con ottimismo e entusiasmo alla stagione e alle prossime vacanze invernali» .

ROBALDO: "ULTERIORE RIPRESA PER LA VALLE VERMENAGNA E TUTTO IL TERRITORIO DELLA GRANDA"

Anche il presidente della Provincia, Luca Robaldo, esprime soddisfazione per l'allungamento della fscia oraria di apertura del tunnel. "Siamo felici di questa decisione perché era stata richiesta dal Comitato di Monitoraggio e consentirà di ulteriormente consolidare questa fase di ripresa per tutta la valle Vermenagna e per l'intero cuneese. Ovviamente continuiamo a lavorare perché sappiamo che la parte francese, dopo il 9 gennaio, vorrebbe tornare ad una apertura su tre fasce così come continueremo a fare attenzione rispetto ai futuri passaggi del cantiere"