Musica e identità occitana: a Sambuco La Mesquia presenta "Un tòc encuei, un tòc deman"

Domenica 28 dicembre alle ore 17 il Centro di Documentazione Valle Stura di Sambuco ospiterà la presentazione del lavoro di ricerca musicale etnografica e linguistica "Un tòc encuei, un tòc deman", concretizzatosi in una raccolta di brani musicali di nuova composizione scritti dal ghirondista Remo Degiovanni ed eseguiti con Luca Pellegrino e Giorgio Marchisio, componenti del gruppo La Mesquia.

I brani sono dedicati ad avvenimenti e temi di rilevanza per la comunità di Moiola, della Valle Stura e delle valli occitane limitrofe. Scorrono così le vicende de "La valancha", la storia della grande valanga di Bergemoletto del 1755, l'omaggio di "Patrioti" ai partigiani del Saben, le tradizioni de "Lo prim de l'an" e di "Plantar bòdis", i ricordi e le nostalgie di "Migrante in Fransa", cui si contrappone "Nel buio", dedicato ai nuovi migranti. Un'attenzione particolare va al brano "L'Ors", canto sulla figura dell'orso di ricci di castagne, innovazione nel panorama delle feste d'inverno tradizionali, inventato e rappresentato nel Carnevale del 2024.

Il Centro di Documentazione Valle Stura aderisce alla rete di beni culturali Maraman – Paesaggio Culturale delle Valli Occitane.

L'iniziativa è stata sostenuta dall'associazione Espaci Occitan con il contributo della Regione Piemonte nell'ambito del progetto di promozione linguistica "Sòn de Lenga 2025", e realizzata dall'Associazione culturale Lhi Jarris, con il patrocinio del Comune di Moiola e dell'Unione Montana Valle Stura.