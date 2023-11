A Mondovì anche una fiaccolata tra le iniziative per la giornata contro la violenza sulle donne

Mondovì scende in campo per l'eliminazione della violenza sulle donne, promuovendo mostre, incontri, installazioni artistiche e una fiaccolata per le vie del centro.

"Grazie alla Consulta Comunale Femminile e allo straordinario tessuto associativo monregalese, tra il 24 e il 25 novembre prossimi vivremo due giorni di iniziative aperte alla cittadinanza e pensate per acuire in ciascuno di noi la consapevolezza di quanto gli episodi di violenza avvengano purtroppo con costanza anche nel nostro territorio, come testimoniano i numeri forniti dall’Orecchio di Venere." - spiega l'assessore alle pari opportunità, Francesca Bertazzoli - "L’intera Amministrazione, quindi, ha il dovere etico e morale di diffondere messaggi educativi, sottolineando come il rispetto interpersonale cominci dal linguaggio e dai gesti che ciascuno di noi sceglie di usare ogni giorno".

IL PROGRAMMA

Si inizia venerdì 24 novembre alle 16.30 in sala Scimè con la mostra “Boys don’t cry": esposizione, già presentata nel chiostro del liceo "Vasco Beccaria Govone" (leggi qui), contro lo stereotipo della mascolinità tossica, a cura della CRI Mondovì, dell’Associazione “Gli Spigolatori” e della Coop.Sociale “Fiordaliso”.

A seguire il convegno “Matrimoni combinati e spose bambine” con Annamaria Fantauzzi, docente di Antropologia Medica e Culturale, Diversity management e Semiotica della cultura presso l'Università di Torino.

Nel pomeriggio di sabato 25 novembre, alle 16.30 nella sala consiliare, la mostra fotografica “FERMATI! Sono davanti a te", concorso tra gli istituti superiori cittadini. Interverranno le autorità e i rappresentanti delle istituzioni, oltre agli studenti del liceo "Vasco Beccaria Govone" che proporranno riflessioni e testi in musica con l'intervento "Dialogo: le spose bambine".

"Il 25 novembre - spiega la presidente della Consulta Femminile, Marzia Arena - rappresenta una chiamata all'azione per costruire una società in cui ogni donna possa vivere libera dalla paura e dalla violenza. E questa, ad oggi, non può più essere solo un’opzione. Come Presidente della Consulta Comunale Femminile sono determinata affinché nessuna donna debba mai più affrontare la sfida della violenza da sola. Questo impegno, mio e di tutti noi come comunità, richiede che non restiamo in silenzio di fronte alla violenza. Dobbiamo fermarci, guardare e tendere la mano a chi ha bisogno, costruendo un tessuto sociale che respinga qualsiasi forma di abuso. Mi rivolgo quindi a tutte le donne in difficoltà: chiedete aiuto! Non siete sole".

UN AUTOBUS ROSSO E LA FIACCOLATA PER LE VIE DEL CENTRO

Alle 18.15, in piazza Martiri della Libertà, l'inaugurazione dell'autobus rosso “Una corsa verso la libertà” con l'intervento “Non aver paura di denunciare” a cura del Capitano Francesca Borelli, Comandante Compagnia Carabinieri Mondovì.

Alle 18.30 dalla piazza di fronte al municipio partirà la fiaccolata “Una luce contro gli abusi”: un corteo luminoso che attraverserà le strade del centro storico con arrivo alla Stazione di Valle della Funicolare. Nell'occasione sarà inaugurata l'opera “FERMATI! Sono davanti a te.”, realizzata in ferro verniciato da Sara Monetto.