Nomine illustri e cena di gala per i Cavalieri dell'Ordine del Tartufo e dei vini d'Alba

È stato un Capitolo in trasferta e ricco di ospiti illustri, quello andato in scena sabato 11 novembre alle Tenute Fontanafredda di Serralunga d’Alba, alla vigilia della XXIV Asta Mondiale del Tartufo.

Le sale dell’antica cantina circondata dal meraviglioso panorama vitivinicolo patrimonio Unesco hanno ospitato i Cavalieri dell’Ordine del Tartufo e dei Vini d’Alba per il tradizionale Capitolo delle Brume Autunnali, durante il quale il Gran Maestro Tomaso Zanoletti ha nominato 12 nuovi Cavalieri, tra cui lo scrittore Luca Bianchini e la vicesindaca di Alba, Carlotta Boffa, e ha consegnato il Collare di Cavaliere Onorario al Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, Mario Palumbo. Oltre ai 12 Postulanti, sono stati nominati Cavalieri anche gli attori Vittoria Belvedere, Andrea Bosca, Anna Foglietta, Umberto Orsini e l’imprenditore Tomaso Trussardi.

Tra i tanti ospiti della cena di gala, cucinata dallo chef stellato Ugo Alciati del Guido Ristorante a Fontanafredda, che hanno reso omaggio alla stagione più propizia per il tartufo bianco, c’erano Enzo Iacchetti, Paolo Vizzari, Caterina Balivo e gli attori internazionali Kim Raver e Daniel Mc Vicar.

Il momento culturale del Capitolo è stato affidato al giornalista de La Stampa e Cavaliere Roberto Fiori, impegnato in un’intervista a Carlotta Rinaldi della Cantina Giuseppe Rinaldi (Barolo), Federico Almondo della Cantina Giovanni Almondo (Montà) e Francesca Accornero della Cantina Giulio Accornero e Figli (Vignale Monferrato) sul tema: “Il vino di oggi e quello di domani: giovani produttori si raccontano”. Un’occasione che si è rivelata preziosa per scoprire quanto le nuovegenerazioni del vino di Langa, Roero e Monferrato siano impegnate su temi di fondamentaleimportanza come la responsabilità ambientale e sociale e sul dare un futuro sostenibile alle colline del vino riconosciute Patrimonio Unesco.

"In un momento dell’anno tanto vivace per il nostro territorio e nel clima gioioso che ogni anno accompagna l’Asta Mondiale del Tartufo, la presenza di tanti ospiti, compresi quelli stranieri, è la conferma dell’apprezzamento che i Cavalieri stanno ottenendo in tutto il mondo – sottolinea il Gran Maestro, Tomaso Zanoletti –. Langhe, Roero e Monferrato stanno vivendo un periodo molto positivo e il nostro compito è quello di proseguire sulla strada dell’altissima qualità e del rafforzamento delvalore dei nostri straordinari prodotti, approfondendone soprattutto i risvolti culturali".

Proprio in questa direzione si muove anche il prossimo Capitolo del Tartufo Bianco d'Alba, in programma domenica 26 novembre alle 10,30, nelle sale del Castello di Grinzane Cavour. "Per la parte culturale – anticipa il Gran Maestro – avremo la professoressa Alice Raviola, docente di Storia all’Università di Milano, con una relazione dal titolo: 'Tersifole, artichiochi e “moscadello: eccellenze del Monferrato al tempo dei Paleologi e dei Gonzaga'. Come è ormai consuetudine questo ultimo Capitolo dell’anno accoglie con i Cavalieri che ci raggiungeranno singolarmente o con familiari ed amici, anche alcuni Cavalieri della Delegazione Svizzera e della Delegazione Austriaca". Seguiranno la Cerimonia delle Investiture dei Postulanti a Cavaliere e la parte enogastronomica con il pranzo a cura dello chef Alessandro Mecca.