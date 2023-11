Dall’Associazione Pompieri di Savigliano una raccolta fondi per acquistare un nuovo camion antincendio [FOTO]

Attraverso l’iniziativa “Dare fuoco alla solidarietà” l’Associazione Pompieri di Savigliano ha lanciato una raccolta fondi per completare l’acquisto di un camion antincendio da utilizzarsi, oltre che a Savigliano, nei comuni di Cavallermaggiore, Genola, Marene, Monasterolo, Ruffia e Vottignasco.

L’appello ai cittadini è avvenuto ieri durante un incontro pubblico tenuto nel municipio di Savigliano e al quale erano presenti il sindaco Antonello Portera con gli omologhi Giorgio Alberione di Monasterolo, Daniela Costamagna di Vottignasco e Davide Sannazzaro di Cavallermaggiore. Con loro anche il consigliere regionale Matteo Gagliasso, l’assessore saviglianese delegato alla protezione civile Rocco Ferraro e il vicedirettore generale della Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Bartolomeo Rainero.

Presenti all’incontro anche il maggiore Luca Giacolla e il luogotenente Piero Piras della Stazione dei Carabinieri di Savigliano e una decina di vigili del fuoco.

Il mezzo, un Iveco Eurocargo, dal costo di 235mila euro (Iva esclusa), è stato ordinato nello scorso mese di giugno con il versamento del 30% del costo totale a seguito di un significativo contributo della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano.

Il sindaco Antonello Portera: “Ringrazio i tanti attori che si stanno prodigando, la Cassa di Risparmio di Savigliano, la Regione, i 7 Comuni che hanno collaborato elargendo tutti assieme tra i 37mila e i 50mila euro”.

La Cassa di risparmio di Savigliano ha partecipato all’iniziativa: “Abbiamo finanziato parte dell’acquisto del mezzo – afferma Bartolomeo Rainero, vicedirettore generale della Banca CrS - attraverso lo strumento del ‘social bond’ di 5 milioni di euro di cui l’1% per cento, pari a 50mila euro, già consegnati per l’acquisto. La cifra erogata dalla CrS è pari a quella della Regione”.

Matteo Gagliasso, consigliere regionale: “Saputo dell’esigenza di acquistare un nuovo mezzo per i vigili del fuoco di Savigliano, utile a sostituire quello vecchio ormai obsoleto, la Regione ha deciso di rispondere alla richiesta arrivata da parte dell’associazione locale dei Pompieri elargendo un contributo da 50mila euro”.

Antonio Giordano, vigile del fuoco in pensione e attuale presidente dell’associazione Pompieri di Savigliano, ha poi spiegato il motivo per cui è nata l’idea di portare avanti il progetto dedicato all’acquisto di un mezzo antincendio, con il benestare del Comando provinciale. “Dopo l’ennesimo problema tecnico riscontrato – ha spiegato – i responsabili del distaccamento ci hanno riferito delle carenze di funzionamento del mezzo principale che hanno in dotazione, un'autopompa acquistata e messa in servizio nel 2002. Il mezzo è spesso fuori servizio per interventi di manutenzione straordinaria, con un impatto economico non indifferente, a seguito di avarie che ne compromettono l’utilizzo e la sicurezza. Per raggiungere l’obiettivo finale – afferma Giordano - manca circa il 30% della cifra. Per questo motivo facciamo appello alla generosità dei cittadini. Nell’intento di raggiungere la somma totale confidiamo in un aiuto da parte di tutti: Fondazioni dei vari istituti bancari presenti sul territorio, Comuni della circoscrizione, enti, privati, aziende e associazioni”.

Giordano ha poi illustrato le peculiarità del mezzo antincendio il cui fornitore Iveco è di Brescia.

Le modalità di pagamento sono il 30% al momento dell’ordine, il 60% in occasione del collaudo presso la sede di costruzione, il restante 10% alla consegna i cui tempi vanno dai 18 ai 20 mesi dalla data dell’ordine.

L’associazione Pompieri di Savigliano oggi, 21 novembre compie 17 anni, ha come mascotte il draghetto dei cartoni animati Grisù e ha come scopo primario di promuovere l’impegno, il lavoro e l’immagine dei pompieri del locale distaccamento e si propone di raggiungere il suo fine attraverso il reperimento di risorse da destinare ai volontari e la sensibilizzazione verso autorità, enti e tutta la popolazione alle attività svolte dagli stessi.

Il presidio dei vigili del fuoco di Savigliano ha sede in piazza Nizza 1, operativo 24 ore su 24, è composto da 20 vigili volontari, due capi squadra e 18 vigili, dotati di un autopompa serbatoio, un mezzo Poli soccorso e un mezzo fuoristrada.

Negli ultimi anni la richiesta di intervento con carattere tecnico-urgente si attesta mediamente sulle 500 uscite.

“Nella circoscrizione saviglianese - conclude Giordano - risultano circa 37mila residenti. Se tutti quanti devolvessero alla causa il costo del classico ‘caffè sospeso’ raggiungeremmo facilmente l’obiettivo”.

Per sostenere il progetto “Raccolta fondi per camion dei pompieri” è stato aperto un conto corrente dedicato presso la Banca Crs: si può contribuire con versamenti tramite bonifici bancari o direttamente allo sportello (IT11 P063 0546 8510 0030 0002 424). Si possono donare anche piccole cifre tramite Satispay. E' sufficiente inquadrare i qr-code presenti sulle locandine dell'iniziativa o cercare sull'app “Associazione Pompieri Savigliano”.