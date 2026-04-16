A Costigliole Saluzzo si alza il sipario sul Teatro dei Suoni

Un nuovo spazio culturale entra ufficialmente nel patrimonio di Costigliole Saluzzo. Martedì 14 aprile si è tenuta l’inaugurazione del Teatro dei Suoni, ospitato nei locali rifunzionalizzati dell’ex cascina Sordello, all’interno del complesso storico di Palazzo La Tour. Un momento partecipato e simbolico, che segna una tappa fondamentale di un percorso di rigenerazione urbana, culturale e sociale avviato da tempo. Presenti, oltre al sindaco Fabrizio Nasi, anche l’assessore regionale Marco Gallo, Silvano Dovetta, consigliere provinciale, presidente Unione Montana Valle Varaita, Piero Molinengo e Milva Rinaudo, la giunta che circa 20 anni fa aveva iniziato tutto l’iter per il recupero del palazzo.

Il recupero dell’edificio è stato possibile grazie a una combinazione di finanziamenti – dal GAL al PNRR, attraverso il Bando Borghi – che hanno permesso di restituire alla comunità uno spazio rinnovato, pensato fin dall’origine per accogliere e generare relazioni. Il Teatro dei Suoni si inserisce infatti in un progetto più ampio di riqualificazione dell’intera area di Palazzo La Tour, che coinvolge anche il Parco degli Alteni, destinato a trasformarsi nel Giardino dei Suoni, un luogo attrezzato con sedute, tavoli e spazi di incontro aperti alla cittadinanza.

La mattinata inaugurale si è aperta con la presentazione del progetto finanziato dal Bando Borghi, arricchita dalla partecipazione attiva degli alunni delle classi quinte della scuola primaria, protagonisti di un intervento che ha messo al centro il valore educativo dell’iniziativa. Sono seguiti gli interventi delle autorità, alla presenza anche di Sergio Brocchiero, e il tradizionale taglio del nastro, che ha preceduto la prima visita ufficiale al nuovo teatro.

Il Teatro dei Suoni è sviluppato in collaborazione con la cooperativa La Fabbrica dei Suoni ed è inserito nel circuito regionale Piemonte dal Vivo, che ha già avviato una programmazione al suo interno. In realtà, lo spazio aveva già iniziato a vivere nei primi mesi dell’anno grazie alle rassegne realizzate nell’ambito del Bando Corto Circuito di Fondazione Piemonte dal Vivo, coinvolgendo famiglie, artisti e pubblico del territorio. L’inaugurazione del 14 aprile ha rappresentato quindi la restituzione ufficiale di questo luogo alla comunità, suggellando un percorso già in atto.

«Il Teatro dei Suoni è uno spazio che mette i bambini al centro e invita le famiglie a viverlo insieme – sottolinea Mattia Sismonda, presidente de La Fabbrica dei Suoni –. È pensato come luogo educativo, dove l’esperienza culturale diventa occasione di crescita, ascolto e relazione, e non solo semplice fruizione di eventi». Un’idea di teatro come spazio vivo, attraversato da voci, passi e immaginazione, capace di generare storie e legami.

Durante l’inaugurazione è stata presentata anche la prima rassegna ufficiale del teatro, aperta dalla compagnia I Fratelli Caproni, che con uno spettacolo di clownerie e mimo ha coinvolto grandi e piccoli, registrando il tutto esaurito. Un segnale incoraggiante, che conferma la centralità di una proposta culturale pensata per l’infanzia, ma capace di parlare a pubblici diversi.

Il progetto guarda però oltre il singolo spazio teatrale. Il complesso settecentesco di Palazzo La Tour ospita infatti da alcuni mesi anche nuovi locali di accoglienza distribuiti su due piani e collegati da uno scivolo interno. Nei prossimi mesi sarà inoltre completato il recupero del piano nobile dell’ex palazzo nobiliare, che negli anni ha accolto mostre ed esposizioni temporanee, spesso organizzate dall’associazione culturale Attivamente, oltre a eventi di rilievo come la Biennale di arte contemporanea.

Il Teatro dei Suoni è parte del progetto VIVO LA TOUR, finanziato dalla Misura PNRR M1C3 – Intervento 2.1 “Attrattività dei borghi storici”, e rappresenta una visione chiara: fare della cultura uno strumento concreto di educazione, partecipazione e sviluppo territoriale. Il sipario si è aperto. Da qui, la storia continua.

La programmazione si può cosultare sul sito https://www.lafabbricadeisuoni.it/agenda/169/costigliole-teatro-2026