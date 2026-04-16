Il Rotaract Club Cuneo Provincia Granda promuove la tutela dell’ambiente: Clean Up al Parco Fluviale

Nella mattinata di domenica 12 aprile, il Rotaract Club Cuneo Provincia Granda ha organizzato un’iniziativa di Clean Up all’interno dell’area del Parco Fluviale Gesso e Stura, con l’obiettivo di contribuire concretamente alla salvaguardia dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio.

All’evento hanno preso parte numerosi soci del Rotaract, affiancati da rappresentanti dei Rotary Club Mondovì e Cuneo 1925 e dell’Interact Club Cuneo Provincia Granda. L’ampia partecipazione ha rappresentato un segnale forte di collaborazione intergenerazionale, basata su valori condivisi quali il servizio, la responsabilità civica e l’impegno verso la comunità.

Durante l’attività, i partecipanti si sono dedicati alla raccolta dei rifiuti presenti lungo i percorsi e nelle aree verdi del parco, contribuendo a restituire decoro a uno spazio naturale molto frequentato dai cittadini di Cuneo. Sono stati raccolti diversi sacchi di rifiuti: tra plastica, vetro e lattine, si è evidenziato quanto sia ancora necessario sensibilizzare sul corretto utilizzo degli spazi pubblici e sullo smaltimento dei rifiuti. L’iniziativa ha rappresentato non solo un gesto concreto a favore dell’ambiente, ma anche un’importante occasione educativa sull’importanza dell’impegno di ognuno per la tutela del territorio.

«Il Clean Up è un’iniziativa che proponiamo ogni anno ai nostri soci: è incredibile come anche i piccoli gesti possano fare una grande differenza», commentano alcuni soci del club. «Prendersi cura dell’ambiente significa prendersi cura della propria comunità e delle nuove generazioni: proteggere le risorse naturali deve essere la missione di ogni cittadino ».

La tematica ambientale riveste oggi un ruolo centrale anche all’interno del mondo rotariano: il Rotary International ha infatti inserito la tutela dell’ambiente tra le proprie aree d’intervento, evidenziando come la salvaguardia dell’ambiente sia strettamente legata al benessere della comunità. Attività come il Clean Up contribuiscono non solo a migliorare l’ambiente locale con azioni concrete e durature, ma anche a rafforzare la consapevolezza civica dei giovani.

Il Rotaract Club Cuneo Provincia Granda rinnova così il proprio impegno nella promozione di iniziative a favore del territorio, con particolare attenzione alle tematiche ambientali, alla sostenibilità e alla partecipazione attiva dei giovani, confermandosi un punto di riferimento per il servizio e la cittadinanza responsabile.