Vernice per mobili senza carteggiare: ecco come utilizzarla per rinnovare il bagno

Rinnovare il proprio bagno può sembrare un compito impegnativo, ma con accorgimenti adeguati e l’uso di prodotti specifici, è possibile ottenere un risultato sorprendente senza troppi sforzi.

Tra i prodotti indispensabili troviamo la pittura a gesso (o chalk paint), un tipo di vernice perfetto per rinnovare sia mobili che piastrelle del bagno.

Come rinnovare i mobili del bagno

Come accennato in precedenza, è possibile utilizzare la vernice chalk paint per rinnovare mobili senza carteggiare. Di seguito i passaggi per poterla applicare correttamente.

Effettuare una pulizia accurata

Prima di stendere la vernice per mobili senza carteggiare, bisogna pulire la superficie con attenzione utilizzando prodotti appositi, come uno sgrassatore. Questo passaggio è di cruciale importanza perché permette alla pittura di aderire completamente alla superfice ed evita che eventuali residui di polvere possano rendere il lavoro imperfetto. È poi necessario sciacquare il prodotto in eccesso e aspettare la completa asciugatura; anche questo passaggio è importante poiché evita che i prodotti usati possano permanere sulla superfice dopo il lavaggio.

Stendere la pittura

A questo punto, è possibile passare alla verniciatura vera e propria, utilizzando un prodotto apposito e strumenti come rulli o pennelli, a seconda della superficie da trattare. In genere la scelta dell’attrezzo da usare dipende dalle caratteristiche strutturali della superfice da pitturare. Ad esempio, un mobile bagno di piccole dimensioni ricco di angoli potrebbe essere estremamente difficile da verniciare con un rullo, pertanto, potrebbe essere più agevole un pennello di piccole dimensioni. Prima di passare alla seconda mano di vernice, bisogna attendere che la prima sia asciutta completamente (in genere basta circa mezz’ora) in modo da non applicare vernice in eccesso che potrebbe causare colature.

Passare ai decori

La vernice per mobili senza carteggiare permette di realizzare anche dei decori, utilizzando degli appositi stencil. Pertanto, se si ha intenzione di dare un tocco in più al mobile, basta applicare gli stencil corrispondenti ai disegni da realizzare e tamponare la pittura negli appositi spazi.

Applicare un prodotto per il finish

La vernice per mobili senza carteggiare è una particolare pittura che non richiede l’applicazione di ulteriori prodotti per sigillare il risultato finale, tuttavia è consigliabile stendere un velo di cera o di pittura trasparente per preservare il risultato finale nel tempo.

Cos’è la chalk paint

La chalk paint, come il nome stesso suggerisce, è una pittura a gesso, ovvero, a base di acqua ed elevate concentrazioni di pigmenti gessosi, caratteristica che la rende molto coprente e visibile e che la fa somigliare, dopo essere stata stesa, alla superficie di una lavagna.

In genere viene usata negli ambienti con look vintage poiché la sua consistenza simil polverosa si addice molto agli stili antichi. Tuttavia, con il passare del tempo questa particolare pittura sta riscontrando un notevole successo anche negli immobili con stili più moderni e contemporanei, essendo un valido strumento per personalizzare gli ambienti.

Può essere agevolmente utilizzata anche per dipingere i bagni in quanto può essere applicata su pavimenti, rivestimenti, mobili, piastrelle e può essere ulteriormente abbellita da disegni da realizzare a mano o mediante appositi stencil.