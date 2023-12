www.apeartigiana.it: l’alveare in un click

Le loro arnie sono collocate in parte nel Parco Fluviale Gesso Stura e in parte nel Parco Naturale del Marguareis. Ciò permette di garantire la purezza e l'autenticità dei prodotti. Il loro miele viene estratto e confezionato senza subire alcun tipo di trattamento, preservando così tutte le caratteristiche naturali e proprietà benefiche in esso contenute.

Quest’anno hanno ottenuto il bollino di riconoscimento del Parco Fluviale Gesso Stura.

La loro filosofia si basa sul cercare di sfruttare al meglio tutto quanto il mondo delle api offre rispettandole e aiutandole nella loro sopravvivenza. Si prendono cura del benessere delle loro api, alimentandole e trattandole con prodotti biologici.

I loro prodotti possono essere acquistati presso il loro laboratorio sito in Cuneo, via Basse Sant’Anna n.24 oppure comodamente online tramite il loro nuovo sito web www.apeartigiana.it.

Effettuano CONSEGNE A DOMICILIO GRATUITE in tutta Cuneo.

Acquistando direttamente dal produttore, potrai risparmiare e avere maggiori certezze sulla provenienza e qualità dei prodotti a km0.

Sito internet www.apeartigiana.it