Assicurazione della casa Unipol: tutto quello che c’è da sapere prima di attivarla

Tra le colline delle Langhe e le valli del Cuneese, la casa non è solo un luogo da abitare: è spesso frutto di anni di sacrifici, ristrutturazioni fatte in famiglia, investimenti tramandati di generazione in generazione. In contesti come quello piemontese, dove il legame con il territorio è forte e il concetto di “bene rifugio” ha ancora un significato profondo, proteggere la propria abitazione è un gesto di responsabilità verso sé stessi e la propria comunità.

L’assicurazione della casa Unipol, inserita nella formula modulare Unipol Unica, nasce proprio per offrire una copertura solida, personalizzabile e adatta a diverse tipologie di immobili: dalla villetta indipendente in periferia, all’appartamento nel centro storico, fino alla seconda casa immersa nel verde.

Vediamo perché oggi assicurare la casa non è più solo una precauzione, ma una scelta intelligente per affrontare il futuro con maggiore serenità.

Perché proteggere l’abitazione oggi è ancora più importante

Eventi climatici estremi, guasti improvvisi, danni a terzi o problemi legali legati alla proprietà: il mondo della casa è pieno di imprevisti che possono trasformarsi in spese consistenti o controversie delicate. E questo vale anche per chi vive in realtà medio-piccole, dove spesso le abitazioni non sono nuove, ma frutto di eredità familiari o ristrutturazioni parziali.

In questi contesti, un tubo che perde, un cortocircuito o una grandinata possono causare danni rilevanti non solo alla propria abitazione, ma anche a quelle confinanti. Una buona copertura assicurativa consente di affrontare queste situazioni senza imprevisti economici, tutelando non solo l’immobile ma anche chi lo abita.

Per questo, Unipol ha ideato Unipol Unica, un sistema che permette di combinare diverse garanzie in base alle reali esigenze di ciascuno, con un’attenzione particolare alla protezione dell’abitazione e del suo contenuto.

Cosa copre l’assicurazione della casa Unipol e come si personalizza

L’aspetto distintivo di Unipol Unica è la possibilità di costruire una polizza su misura, partendo da una base solida e arricchendola solo con ciò che serve davvero. Questo è particolarmente utile per chi ha esigenze specifiche, ad esempio case con impianti datati, immobili ristrutturati, abitazioni in zone collinari o appartamenti in contesti condominiali.

Le coperture disponibili includono:

Incendio e scoppio , per danni a strutture e impianti

, per danni a strutture e impianti Danni da acqua , legati a perdite, infiltrazioni o malfunzionamenti

, legati a perdite, infiltrazioni o malfunzionamenti Eventi atmosferici e catastrofali , come alluvioni, nevicate abbondanti o grandine

, come alluvioni, nevicate abbondanti o grandine Furto e atti vandalici , con protezione anche per i beni contenuti

, con protezione anche per i beni contenuti Responsabilità civile , in caso di danni involontari a terzi o alle parti comuni

, in caso di danni involontari a terzi o alle parti comuni Tutela legale, per gestire eventuali contenziosi con vicini, inquilini o fornitori

Un elemento utile per molte famiglie è anche la disponibilità di servizi di assistenza immediata, come l’invio di idraulici, elettricisti o altri tecnici in caso di urgenza domestica.

Per chi è pensata: famiglie, proprietari, locatori

L’assicurazione della casa è utile sia per chi vive stabilmente in un’abitazione, sia per chi possiede una seconda casa in campagna o in montagna, tipica del tessuto abitativo piemontese. È adatta anche a proprietari che affittano i propri immobili e vogliono tutelarsi da danni provocati da terzi o da problematiche contrattuali.

Unipol consente di differenziare le coperture in base alla tipologia d’uso dell’immobile:

Prima casa : protezione completa per la struttura e i beni personali

: protezione completa per la struttura e i beni personali Seconda casa : maggiore attenzione agli eventi naturali e al rischio di intrusioni

: maggiore attenzione agli eventi naturali e al rischio di intrusioni Case in affitto : coperture dedicate a locatori, inclusa responsabilità verso l’inquilino

: coperture dedicate a locatori, inclusa responsabilità verso l’inquilino Appartamenti in condominio: tutela per danni a parti comuni e vicinato

In provincia, dove spesso le case sono più grandi e articolate, o coinvolgono proprietà su più livelli, la possibilità di adattare la polizza è fondamentale per non pagare più del necessario ma essere comunque coperti in modo efficace.

Una gestione moderna, semplice e trasparente

Un aspetto molto apprezzato è che Unipol Unica consente una gestione completamente digitale della polizza. Il cliente può configurare, salvare, modificare o attivare il contratto in autonomia, ricevendo documentazione chiara e immediata. Anche la gestione dei sinistri è semplificata, con un supporto attivo e disponibile.

Chi preferisce il contatto diretto può comunque rivolgersi a una rete capillare di agenzie, spesso radicate nel territorio locale, per ricevere consulenza personalizzata e assistenza continuativa.

Per chi desidera approfondire la proposta nel dettaglio, è possibile consultare la pagina ufficiale dedicata all’assicurazione della casa Unipol, dove sono disponibili esempi pratici, schede tecniche e strumenti di preventivazione.

Tutelare ciò che conta davvero, con flessibilità e competenza

Nel contesto piemontese, dove la casa è spesso parte della storia familiare e del legame con il territorio, avere una copertura assicurativa affidabile non è un lusso, ma una scelta di buon senso.

Unipol Unica risponde a questa esigenza con una proposta chiara, personalizzabile e costruita attorno alla persona, non al prodotto standard. Che si tratti di proteggere la casa principale, un’abitazione ereditata o un appartamento in affitto, è possibile configurare una soluzione su misura, con il supporto di un gruppo solido e ben radicato nel territorio nazionale.

Per affrontare il futuro con più serenità, conviene pensarci prima. E dotarsi degli strumenti giusti, in modo semplice e consapevole.























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.