Collisioni, Tedua è il primo ospite della "Giornata Giovani" 2024

Mario Molinari, in arte Tedua, è un rapper italiano nato a Genova nel 1994. Dopo un’infanzia difficile tra la Liguria e la casa della nonna materna a Milano, fa ritorno in età adolescenziale a Cogoleto, dove entra in contatto con quelli che sarebbero stati poi i membri dei Wild Bandana. Nel 2015 fa ritorno a Milano e comincia a scrivere alcuni brani successivamente riuniti nel primo mixtape Aspettando Orange County che anticipa il successivo mixtape Orange County e si conclude con l’uscita del primo album in studio, Orange County California che viene certificato doppio disco di platino dalla FIMI. Dopo la collaborazione con gli artisti di Wild Bandana per il mixtape Amici miei, pubblica il brano Wasabi 2.0. Il secondo album in studio intitolato Mowgli, col supporto in radio dei singoli Acqua (Malpensandoti) e Vertigini raggiunge la vetta della classifica Fimi e ottiene il Premio Lunezia per il suo valore musical-letterario. Il 2 gennaio 2020 Tedua pubblica sul suo profilo Instagram il video del brano 2020 Freestyle, in cui anticipa la pubblicazione del disco, originariamente previsto nel corso dell'anno. Nel mese di giugno 2020 il rapper ha pubblicato Vita Vera Mixtape e Vita Vera Mixtape: Aspettando la Divina Commedia, album che uscirà soltanto tre anni dopo, il 2 giugno 2023, e otterrà un riscontro commerciale immediato, con otto dei sedici brani contenuti al suo interno in top ten della Top Singoli Fimi, e i restanti sette in testa nelle prime trenta posizioni.