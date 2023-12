Saluzzo: debutta l’associazione politico-culturale “Area Vasta”

Nomi noti, molti dei quali con trascorsi politici di rilievo: Nando Arnolfo, veterinario, già sindaco di Scarnafigi e candidato sindaco a Saluzzo per il centrosinistra nel 1999, tra i fondatori in ambito locale della Margherita e poi direttore dell’Istituto zooprofilattico del Piemonte e dell’Abruzzo; Osvaldo Bellino, giornalista, addetto stampa dell’assessore regionale leghista alla Sanità Luigi Icardi, indicato nel 2019 come possibile candidato sindaco del centrodestra; Lorenzo Civalleri, ingegnere di Cardè; Giovanni Damiano, bancario, presidente dell’associazione per la difesa dell’ospedale di Saluzzo “Officina delle Idee ed esponente di Libera, l’associazione contro le mafie di don Luigi Ciotti; Pietro Delgrosso, ingegnere, già consigliere comunale leghista a Saluzzo; Francesco Macchioni, assicuratore di Moretta, ex consigliere comunale e provinciale, già dirigente della Lega Nord; Claudio Dutto; Giacomino Matteodo, libero professionista di Saluzzo; Massimiliano Pellerino, giornalista pubblicista, funzionario regionale; Paola Sanzonio, architetto, già candidata sindaco a Saluzzo nel 2009 a capo di una lista civica; Guido Rossi, ex deputato vicecapogruppo della Lega Nord alla Camera, anch’egli ex consigliere comunale saluzzese agli albori del Carroccio e oggi direttore dell’associazione di autotrasportatori Astra.