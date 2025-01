Allerta gialla per neve domani nelle valli Varaita, Maira, Stura e Tanaro

Allerta gialla per neve, domani, sul Cuneese. A mettere in guardia rispetto al rischio di "fenomeni nevosi intensi nella giornata di domani sul basso Piemonte" e a conseguenti "possibili disagi per la viabilità" nelle valli Varaita, Maira, Stura e Tanaro (zone E ed F), è l’Agenzia Regionale per l’Ambiente (Arpa).

"Tempo in peggioramento nel pomeriggio odierno – si legge nell’aggiornamento delle ore 12.13 di oggi, venerdì 31 gennaio – con condizioni perturbate fino alla mattinata di domenica e fenomeni che potranno risultare localmente intensi, nella serata odierna, sul Basso Alessandrino. Domani (sabato, ndr) precipitazioni diffuse, nevose oltre i 700-900 metri, localmente sui 600 metri sul basso Cuneese".