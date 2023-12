Attacco di lupi a Rocca de' Baldi: sbranate due pecore nel prato vicino all'abitazione del proprietario

Un nuovo attacco da parte di lupi si registra nella zona del Monregalese. A ottobre era toccato a un gregge di pecore di Pianfei (leggi qui), ma segnalazioni di predazioni sono arrivate anche dalla zona di Cuneo, dove, in frazione Bombonina è stato attaccato un gruppo di nane d'Ouessant (leggi qui).

Questa volta la predazione è avvenuta a Rocca de' Baldi, nella notte dello scorso sabato 2 dicembre. A segnalare i fatti il proprietario degli animali, il signor Mario Pochettino, che ha fatto l'amara scoperta nella mattina di ieri.

[Il signor Mario con una delle sue pecore]

"I veterinari dell'Asl che hanno effettuato le dovute verifiche - ci spiega - hanno confermato che si tratta di una predazione da parte di lupi. Sono molto dispiaciuto per le mie pecore, erano solo due, le tenevo per diletto e affetto; oltretutto erano controllate dai cani che probabilmente hanno cercato rifugio in casa; la preoccupazione maggiore ora è per la sicurezza di tutti in zona: allevatori, ma anche cittadini, perché l'attacco è avvenuto nel prato vicino a casa, non in un luogo isolato".