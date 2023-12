“Abbiamo sperato tanto, tutti”. Morra di Villar San Costanzo piange la morte di Ilenia Poetto, avvenuta oggi, giovedì 7 dicembre, in seguito a malattia.



Quarantotto anni, titolare del centro di bellezza “Estetica Ninfea”, Ilenia era una donna gentile, riservata e soprattutto accorta nelle parole e nei gesti. Capace di guardare profondamente negli occhi, con il suo modo di fare restituiva alle persone sempre quell’accoglienza vera, umana e sensibile.



“Entrare nel suo centro estetico era come andare a prendere il caffè con un’amica – racconta una cliente -. Ricordo ancora la prima volta che sono entrata, la sensazione di serenità che avevo subito percepito. Mi ero affidata e mi fidavo di lei. Ilenia sapeva metterti a tuo agio, ma soprattutto era discreta, professionale e molto appassionata. La ricorderò con tanta gratitudine e affetto.”



Un bellissimo sogno realizzato era stato per lei aprire il centro estetico e immensa per lei era la gioia di essere mamma. Di suo figlio parlava sempre e ogni volta una luce illuminava il suo sorriso.



“Ilenia era e resterà per sempre una persona magnifica - con grande commozione ed affetto la ricorda il sindaco di Villar San Costanzo Gianfranco Ellena -. Io sono un amico di famiglia e da giovani giocavamo a pallavolo insieme, era fortissima. Tantissimi sono i ricordi ed oggi è davvero un giorno triste. Il mio pensiero colmo d’affetto va a tutta la sua famiglia”.



Resterà nel cuore del marito Ferruccio, del figlio Thomas, della mamma Rosanna con il fratello Igor e la sorella Erica, di tutti i parenti.



Con partenza dall’hospice di Busca, il funerale avrà luogo sabato 9 dicembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Morra di Villar San Costanzo. Qui, domani sera, venerdì 8 dicembre, alle ore 20.30 verrà recitato il rosario.