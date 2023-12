A Villanova Mondovì torna il concorso "Presepi in Grotta dei Dossi"

Nella splendida location naturale della Grotta dei Dossi, la grotta più colorata d'Italia situata a Villanova Mondovì, è tutto pronto per alzare il sipario sulla XXIIIesima edizione della Mostra concorso “Presepi in Grotta” che anche quest'anno offrirà ai propri ospiti, oltre alle visite guidate (ore 15, 16 e 17) di un mondo ipogeo unico nel suo genere, più di 40 presepi da ammirare e votare.

Quest'anno l'esposizione inizierà domenica 24 dicembre e sarà aperta tutti i pomeriggi fino al 7 gennaio per proseguire poi ancora tutte le domeniche del mese di gennaio con gli stessi orari.

Come da tradizione saranno presenti le opere delle quattro categorie in concorso: artisti, scuole, associazioni e giovani con l'intento immutato da ormai 23 anni da parte dell'Associazione Turistico Culturale Grotta dei Dossi di non creare alcun tipo di competizione tra gli espositori ma semplicemente offrire un pomeriggio il più magico possibile a ogni visitatore.

Per le visite la prenotazione è necessaria e si può effettuare telefonando ai numeri: 339.7966644 – 339.8526515 oppure tramite la mail grottadossi@libero.it