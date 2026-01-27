Ricic.Liner, ad Alba il bilancio di un’idea che cresce: il vino prova a chiudere il cerchio

Il progetto di economia circolare Ricic.Liner 2025, ideato e curato dall’Associazione L’Anello Forte di Monforte d’Alba, arriva alla sua conclusione con un incontro pubblico di rendicontazione in programma mercoledì 4 febbraio alle 16.30 all’Ampelion di Alba. Un momento aperto alla cittadinanza, pensato per condividere risultati, dati e prospettive di un percorso che, in due anni, ha coinvolto in modo crescente il territorio vitivinicolo locale.

Durante l’incontro verranno presentati i numeri della fase pilota 2024 e quelli dell’estensione territoriale del 2025, insieme alle prospettive future di questa buona pratica ambientale. Oltre ai referenti dell’associazione promotrice, interverranno i partner tecnici e istituzionali che hanno contribuito al progetto, con la presenza di produttori, amministratori locali e rappresentanti della Fondazione CRC. La partecipazione è libera, con iscrizione richiesta tramite modulo online.

Ricic.Liner nasce nel 2024 con un obiettivo preciso: recuperare e riciclare i liner di scarto post-etichettatura del vino, ovvero i supporti cartacei siliconati delle etichette autoadesive, normalmente destinati allo smaltimento come rifiuti speciali. La sperimentazione prende avvio a Monforte d’Alba, con il progetto “L’Anello (Mon)Forte”, coinvolgendo 31 cantine del comune che, tra maggio e novembre 2024, hanno raccolto complessivamente circa due tonnellate di materiale.

I liner, stoccati in appositi cartonbox forniti dall’associazione, sono stati ritirati e avviati al riciclo grazie al partner tecnico Bra Servizi – Gruppo Piumatti, che ha curato raccolta e trasporto verso uno stabilimento specializzato. Il processo di recupero, sviluppato in collaborazione con aziende del settore ambientale, consente di separare la componente cartacea dal silicone e di reimmettere entrambe nel ciclo produttivo, riducendo quasi completamente gli scarti non recuperabili.

Il buon esito della fase pilota ha portato al riconoscimento del progetto da parte della Fondazione CRC, che ne ha sostenuto l’evoluzione nel 2025, permettendo l’estensione a scala territoriale più ampia. La seconda fase, denominata Ricic.Liner 2025, ha coinvolto oltre cento aziende vitivinicole tra cantine e produttori indipendenti dell’area del Barolo e dei comuni limitrofi, all’interno dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe e Roero. Nel corso dell’anno, i liner esausti sono stati raccolti direttamente nelle aziende e ritirati in un unico giro annuale, nel novembre 2025.

I dati finali indicano un netto incremento del materiale recuperato rispetto alla fase iniziale, confermando la solidità e la replicabilità del modello proposto. A conclusione del processo, ogni cantina partecipante riceverà un certificato ambientale che attesta la quantità di liner riciclata e la CO₂ equivalente risparmiata, elementi utili anche ai fini dei bilanci di sostenibilità aziendale.

L’appuntamento del 4 febbraio rappresenta dunque non solo una restituzione pubblica, ma anche un momento di riflessione sul futuro. “Andiamo avanti” è il filo che accompagna questa tappa, con l’idea di proseguire nel 2026 ampliando ulteriormente l’iniziativa e coinvolgendo nuovi territori. “Il nostro sogno è estendere Ricic.Liner a tutte le cantine di Langhe e Roero, e un domani a tutto il Piemonte, contribuendo alla nascita di impianti di riciclo dedicati anche in Italia”, sottolinea la presidente dell’associazione Laura Clerico, richiamando il valore della rete costruita tra produttori e istituzioni sensibili ai temi della sostenibilità.

L’Associazione L’Anello Forte, nata a Monforte d’Alba nel 2021 su iniziativa di un gruppo di vignaiole, conta oggi 104 soci tra aziende e singoli ed è impegnata in progetti di economia circolare e valorizzazione degli scarti della filiera vitivinicola, nel solco della tradizione contadina del “non sprecare nulla”. Ricic.Liner 2025 è stato realizzato con il sostegno della Fondazione CRC, nell’ambito del bando “Percorsi di sostenibilità”, e con il supporto operativo di Bra Servizi – Gruppo Piumatti. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.lanelloforte.it.