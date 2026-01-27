Giorno della Memoria a Ceva: centinaia di studenti al Parco Perlasca per non dimenticare

Molto partecipate le iniziative per il Giorno della Memoria a Ceva, martedì 27 gennaio.

Dopo la visita all’Istituto comprensivo “Momigliano”, le autorità cittadine, unitamente a quelle militari, hanno presenziato alla cerimonia istituzionale presso il Parco Perlasca: un momento estremamente partecipato, che ha visto protagonisti bambini e ragazzi delle scuole. Presenti gli alunni delle classi seconda, terza, quarta e quinta della Scuola primaria, della Secondaria di primo grado, più alcune classi dell’Istituto “Baruffi” AFM e del CFP-Operatore del benessere e Operatore meccanico.

Con l’accompagnamento delle insegnanti, i ragazzi della Primaria si sono esibiti in un intenso momento musicale, mentre quelli della Secondaria di primo grado, con racconti testuali ed espressioni grafiche, hanno approfondito la figura di Giorgio Perlasca, un “Giusto fra le Nazioni”, nonché il significato attuale del Giorno della Memoria e delle sue “parole che salvano”.

La cerimonia, con la regia di Giorgio Gonella – che ha letto un messaggio inviato da Franco Perlasca -, è proseguita con il saluto istituzionale del sindaco Fabio Mottinelli, che ha ringraziato i membri della Giunta, del Consiglio comunale, le Associazioni di categoria e le Forze dell’ordine: “Oggi qui è rappresentata un po’ tutta la società, perché questo è un momento importante – ha detto rivolgendosi ai ragazzi -: oggi non si fa solo “memoria”, e cioè ricordo, dei tragici eventi di tanti anni fa, ma si acquisisce una consapevolezza fondamentale. Quella di capire ciò che è sbagliato e ciò che non lo è, di saper valutare e dare un giudizio sulle azioni degli altri. Avendo il coraggio di fare la cosa giusta, cercando di convincere anche gli altri che quella che si è imboccata è la strada sbagliata”.

È seguita la deposizione di un omaggio floreale in memoria delle vittime della follia nazista.

“Ringraziamo sentitamente le Scuole – concludono il sindaco Mottinelli e Laura Amerio, assessore all’Istruzione e alle Politiche giovanili -, con i dirigenti, gli insegnanti, e ovviamente tutti i ragazzi: è stato davvero emozionante vedere presenti tanti giovani ad un momento di memoria, di riflessione e di comunità”.