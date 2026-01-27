 / Eventi

"La Casa di reclusione G. Montalto di Alba, tra attualità e futuro": incontro e mostra fotografica sabato 7 febbraio

Alle 17 nella Sala Riolfo un dibattito sul sistema penitenziario e il trattamento rieducativo, a seguire l'inaugurazione dell'esposizione "Fuori e dentro: due mondi in dialogo" alla Biblioteca Civica

Sala Riolfo, immagine di repertorio

L’Assessorato alle Politiche Sociali, con il Garante comunale dei diritti delle persone private della libertà personale e la collaborazione dei referenti del “Tavolo carcere di Alba”, organizza sabato 7 febbraio alle ore 17, nella Sala Riolfo di Alba, l’incontro ad ingresso gratuito: “La Casa di reclusione G. Montalto di Alba, tra attualità e futuro”.

L’incontro intende promuovere la conoscenza e il dibattito sul sistema penitenziario italiano e sensibilizzare sull'importanza del trattamento rieducativo e lavorativo. Una particolare attenzione sarà riservata alla Casa di reclusione “G. Montalto” per stimolare progettualità e buone prassi anche in vista della chiusura dei lavori di ristrutturazione dell’Istituto, che porteranno a un aumento della popolazione ristretta.

All’incontro parteciperanno:

Catia Taraschi – Dir. Ufficio Detenuti Trattamento del Provveditorato regionale Amministrazione penitenziaria Piemonte, Liguria, Valle D'Aosta;

Nicola Pangallo - Dir. Casa di reclusione “G. Montalto” di Alba;

Pietro Buffa - autore di pubblicazioni scientifiche in materia penitenziaria che ha diretto gli istituti penitenziari di Asti, Alessandria, Saluzzo e Torino e ricoperto incarichi come Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e come Direttore Generale del Personale e delle Risorse presso il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Marco Bertoluzzo – Dir. Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero, con esperienze professionali nell’ambito della docenza e della gestione di attività di criminologia del conflitto e della mediazione sociale.

Alessandra Dogliani - Coordinatrice Generale Fondazione Industriali ETS.

Al termine dell’incontro, alle 18:30, alla Biblioteca Civica “Giovanni Ferrero”, verrà inaugurata la mostra fotografica “Fuori e dentro: due mondi in dialogo”, con la partecipazione del fotografo Daniele Robotti. La mostra resterà aperta fino al 7 marzo.

L’inaugurazione sarà accompagnata da assaggi del vino “Valelapena” della Casa di reclusione “G. Montaldo” e dei prodotti alimentari del Laboratorio P.L.IN. (Palestra Lavorativa Inclusiva), progetto del Consorzio Socio Assistenziale Alba, Langhe e Roero.

In allegato la locandina dell'evento.

Files:
 locandina incontro pubblico 7 Febbraio 2026 casa di Reclusione G.Montalto Alba (241 kB)

cs

