Auguri di Natale all’Ospedale Civile e Santissima Annunziata di Busca

L’Ospedale Civile di Busca Azienda pubblica alla persona ha organizzato, come consuetudine un pranzo natalizio tra gli ospiti delle strutture e i parenti sia alla Casa protetta, sia alla Santissima Annunziata coinvolgendo complessivamente circa duecento persone.



Un momento conviviale per scambiarsi gli auguri di Natale che è stato molto apprezzato dagli ospiti e dalle famiglie in un refettorio montato per l’occasione grazie alla disponibilità del personale in servizio e anche di quello andato da poco in pensione. All’iniziativa hanno partecipato i componenti del Consiglio di amministrazione e il Sindaco della Città di Busca Marco Gallo.



“Voglio ringraziare il Direttore Antonella Sanna - spiega il Presidente Tommaso Alfieri anche a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione - e tutto il personale che si sono adoperati per l’organizzazione. La partecipazione attiva anche del personale andato in pensione dimostra come la nostra realtà è una grande famiglia al servizio della comunità buschese”.