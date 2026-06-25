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Attualità | 25 giugno 2026, 09:52

A Bra due sabati di parcheggi blu gratuiti per i saldi estivi

A Bra due sabati di parcheggi blu gratuiti per i saldi estivi

Anche quest’anno, accogliendo la richiesta dell’Ascom cittadina, l’Amministrazione comunale di Bra ha deciso di sospendere il pagamento dei parcheggi in zona blu per i primi due sabati dall’inizio dei saldi estivi. In particolare, la sosta nelle zone blu di tutta la città sarà gratuita sabato 4 e sabato 11 luglio 2026.

“Da anni - dichiarano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore al Commercio Biagio Conterno - concordiamo insieme all’Ascom la possibilità di parcheggiare gratuitamente in tutti gli stalli cittadini in occasione dei saldi per agevolare l’affluenza di cittadini e turisti, con importanti ricadute sul commercio locale”. 

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