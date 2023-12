Dall’alluvione in Emilia Romagna a "Puliamo il mondo": il bilancio di solidarietà della Protezione civile di Cherasco

Emergenze nazionali, eventi, esercitazioni e sopralluoghi: il 2023 dei venticinque volontari iscritti al Gruppo comunale di Protezione civile di Cherasco è stato denso di impegni. Coordinati da Mario Barboni, hanno svolto attività lontane dall’attenzione dei media, essenziali, tuttavia, alla buona riuscita delle manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale e per portare un aiuto concreto a persone in difficoltà.

È il caso della drammatica alluvione che ha devastato l’Emila Romagna fra il 15 e il 17 maggio del 2023 e della richiesta d’aiuto a cui le “giubbe gialle” di Cherasco hanno risposto, dapprima inviando nei Comuni del Bolognese un volontario, partito assieme alla Colonna mobile di Cuneo, quindi, a settembre, con una cena benefica. Il ricavato, quasi 9mila euro, è stato devoluto alla scuola musicale Malerbi di Lugo, centro del Ravennate sommerso dal fiume Senio.

Sul territorio comunale la presenza dei volontari è stata costante: dal mese di aprile, con la rassegna Cherasco in fiore, al Giro d’Italia di maggio, passando per le sessioni di vaccinazione, le feste frazionali e i Mercatini dell’antiquariato sono più di venti i servizi svolti dal gruppo. Alcuni in supporto degli enti locali del circondario: è il caso di Cheese, a Bra, e dei mercatini natalizi di Govone, con attività distribuite su sei giornate.

L’impegno a 360 gradi della Protezione civile si è dispiegato anche in campo ambientale, con la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata, a gennaio, e le due giornate, a maggio e ottobre, della campagna Puliamo il mondo di Legambiente: appuntamenti nei quali volontari e residenti hanno raccolto rifiuti in alcune aree fra il centro storico e Roreto. In campo sociale, infine, l’adesione alla Colletta alimentare della Caritas ha portato le “giubbe gialle” in tre supermercati del concentrico.

Numerose le esercitazioni svolte nel 2023 dal gruppo, sul territorio comunale, per testare le capacità di utilizzo di radio, torri faro, gruppo elettrogeno e pompe in dotazione; il nucleo droni, inoltre, ha preso parte a diverse giornate di addestramento congiunte con il Gruppo di protezione civile di Fossano. Monitoraggi di rii, torrenti e versanti franosi hanno mobilitato a più riprese i volontari, fra maggio e giugno; l’ultima emergenza, in ordine di tempo, è stata la ricerca di un disperso in frazione Vergne di Narzole, a novembre.