Govone Arte inaugura la stagione con "Quotidiana umanità" di Marco Mezzani

Sabato 7 marzo prende avvio Govone Arte, il progetto espositivo dedicato all’arte contemporanea ospitato nelle sale del Castello Reale di Govone.

Ad aprire la rassegna è la mostra fotografica “QUOTIDIANA UMANITÀ” di Marco Mezzani, esito di un viaggio di oltre 3.500 chilometri nel nord dell’India, dal Rajasthan all’Uttar Pradesh.

Il progetto si configura come un diario visivo composto da ritratti, dettagli e frammenti di quotidianità che restituiscono uno sguardo diretto e non mediato sull’esperienza del viaggio. Le immagini non intendono spiegare l’India, ma raccontare il modo in cui essa si è rivelata all’autore: immediata, disarmante, profondamente umana.

La ricerca di Marco Mezzani si fonda sul rapporto tra individuo e ambiente. Attraverso la fotografia editoriale, il ritratto e la documentazione visiva, l’artista indaga il modo in cui l’uomo abita e trasforma lo spazio che lo circonda. Il paesaggio — urbano o naturale — diventa elemento attivo del racconto, capace di testimoniare trasformazioni e identità.

Nato a Sarzana, Mezzani vive e lavora a Milano dal 2011. Il suo linguaggio visivo si distingue per essenzialità e attenzione al dialogo tra presenza umana e contesto.

La mostra si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale del Castello Reale di Govone, rafforzandone il ruolo di luogo vivo, capace di ospitare e mettere in relazione patrimonio storico e ricerca contemporanea.

INAUGURAZIONE sabato 7 marzo ore 11:00

La mostra sarà visitabile dal 7 al 29 marzo nei consueti orari di apertura del Castello: ogni venerdì, sabato e domenica ore 10.00 - 12.00 | 15.00 - 18.00.

L’ingresso alla mostra è gratuito.