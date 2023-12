Mauro Calderoni cita Mandela nel suo ultimo Natale da sindaco: "Un privilegio guidare, per anni, questa comunità"

Con queste parole di Nelson Mandela, nel mio ultimo Natale da Sindaco, oltre a rivolgervi i più sinceri auguri affinché trascorriate serenamente le imminenti festività, desidero ringraziavi di cuore per avermi accompagnato con consigli, incoraggiamenti e, perché no, qualche utile critica, in tutti gli anni del mio mandato.

Credo fermamente nel ruolo della politica, intesa nella sua accezione più nobile: chi amministra pro tempore si mette a servizio della comunità, si mette in ascolto, ne raccoglie i bisogni, le aspettative, opera nell’interesse di tutte e tutti, seminando e lavorando con pazienza per raccogliere frutti duraturi.

Ecco, in questi anni, insieme agli amministratori con cui ho collaborato, abbiamo operato in questa luce, cercando di alzare lo sguardo al futuro, mettendo in atto azioni a lungo termine, i cui risultati si vedranno ben oltre la durata dei nostri incarichi e serviranno al benessere non solo della comunità saluzzese, ma anche a quella allargata di tutte le Terre del Monviso.