Lucilla Ciravegna: "Inclusione, disabilità e autonomia. A Bra un impegno concreto che cresce ogni giorno"

Abbiamo incontrato Lucilla Ciravegna, che nella giunta braidese guidata da Gianni Fogliato ha il delicato incarico di assessore alle Pari opportunità, Servizi Sociali, Volontariato sociale e civico, Politiche del lavoro, Formazione Professionale, Integrazione e politiche abitative, Politiche familiari, Servizi demografici ed elettorali.

Il focus della chiacchierata è stato il tema delle iniziative riguardanti i servizi per le disabilità e l’inclusione.

Nell’ultimo consiglio comunale, lei ha ripercorso gli eventi che hanno coinvolto il Comune di Bra negli ultimi mesi per quanto riguarda le politiche dell’inclusione. Possiamo riassumerli?

"Certo. Ci siamo mossi in vari ambiti. Cominciamo con la giornata mondiale sulla consapevolezza dei disturbi dello spettro autistico, stabilita nella data del 2 di aprile. I giorni a seguire sono stati densi di iniziative ed eventi sul tema dell’inclusione e dell’informazione sulla disabilità. L’abbiamo definita proprio la “Settimana dell’Inclusione”. Infatti domenica 30 marzo, al teatro Politeama, è stato proposto dall’oratorio salesiano di Bra un musical ispirato al celebre film The Greatest Showman sui temi dell’amicizia e dell’inclusione, mentre lunedì 31 marzo, con l’attrice e concittadina Valentina Gaia, sempre al Politeama, uno spettacolo sulla figura di Temple Grandin, straordinaria donna di Boston diagnosticata come autistica, ma con un percorso di studiosa e attivista.

Questa iniziativa è stata effettuata grazie alla collaborazione della Consulta per la disabilità e l’inclusione e l’associazione ANGSA Torino Odv per quanto riguarda la sezione Alba e Bra. Il martedì mattina successivo, il primo aprile, sono state fatte due repliche per gli allievi delle scuole cittadine".

Settimana completata da incontri e seminari

"Esatto. Giovedì 3 aprile, nel pomeriggio, in piazza Giolitti, abbiamo accolto la carovana con le carrozze a cavallo del Paradriving, percorso inclusivo a tappe che da Cuneo arriva fino a Torino. È arrivato a Bra ed è ripartito da Bra il giorno successivo. Infine, si è tenuto un seminario il giorno 8 maggio, focalizzato sui temi dell’orientamento al lavoro, della formazione e dell’inserimento lavorativo di persone disabili, che ha approfondito i percorsi previsti dalla legge 68/99 sugli inserimenti lavorativi ed era rivolto a tutti, ma in particolare alle famiglie e agli insegnanti".

Quali sono state le altre iniziative sul fronte dell’inclusione e della disabilità?

"Ne delineo alcune. Procede in modo positivo il percorso verso l’autonomia abitativa e lavorativa di due piccoli gruppi di ragazzi e ragazze diversamente abili. Ogni gruppo è composto da 3 persone. Vivono in due alloggi attrezzati e ristrutturati con domotica, seguiti anche da operatori e operatrici con un monitoraggio costante, di supporto, ovviamente in stretta sinergia con le rispettive famiglie, questo è un progetto del PNRR che sta funzionando molto bene. Una prossima iniziativa che partirà a breve sarà l’avvio di un progetto di pubblica utilità, approvato da Regione Piemonte, con inserimento lavorativo di 5 giovani diversamente abili negli uffici del Comune".

Altre azioni che ha portato avanti l’amministrazione braidese?

"Richiamo l’assistenza all’autonomia alle allieve e agli allievi disabili in risposta alle richieste delle scuole per l’affiancamento. Dal 2019 ad oggi abbiamo visto un aumento importante sia nel numero che nella gravità delle patologie, soprattutto sul versante dell’autismo, e sul 2024 abbiamo un impegno di 700mila euro. Poi c’è il Summer Camp estivo per i ragazzi con i disturbi dello spettro autistico che prosegue ogni anno dal 2019 per un mese, a luglio".

Come funzionano le Estate Ragazzi braidesi?

"Le nostre Estate Ragazzi, aperte ed inclusive, lo scorso anno hanno accolto 33 persone disabili, nessuno escluso, con una necessità di rapporto 1 a 1 per 23 ragazzi. Il centro di Laigueglia da quest’anno, ha le prenotazioni con priorità per famiglie con un componente disabile e sono stati applicati i nuovi criteri che abbiamo assegnato".

C’è dell’altro?

"I pannelli tattili, progettati in collaborazione con l’associazione APRI (APRI Onlus Odv), i libri Braille donati alla biblioteca, la formazione a operatori comunali e di musei e biblioteche con l’apertura di una sezione dedicata alla comunicazione aumentativa alternativa, la cosiddetta CAA, l’implementazione dell’accessibilità dei musei al fine di renderli sempre più inclusivi e fruibili, per favorire la visita alle persone con disabilità sensoriale, cognitiva, oppure con delle difficoltà di lettoscrittura, il supporto e l’orientamento agli inserimenti lavorativi tramite l’Informagiovani, un percorso personalizzato per 25 utenti certificati legge 68 e anche alcuni con vulnerabilità, ma senza certificazione.

Infine il progetto del “Sabato Insieme” in collaborazione con l’associazione “Amici di Edoardo”, che è un sollievo alle famiglie dei ragazzi dei Centri Diurni. Queste iniziative testimoniano un reale impegno nel sensibilizzare e promuovere una cultura dell’inclusione e del rispetto ma soprattutto rispondono ad esigenze concrete delle persone disabili e delle loro famiglie.

Un assessorato in cui non manca il lavoro, dunque

"In questi anni di amministrazione, anche grazie al lavoro e alla sensibilizzazione della nostra consulta per la disabilità, abbiamo compreso quanto sia articolato e complesso il mondo della disabilità. Esigenze anche molto differenti fra loro ma tutte degne di attenzione e risposte, purtroppo in un contesto di risorse limitate. Ma l’impegno della nostra amministrazione continua ad essere molto alto e in sinergia con i servizi sociali, il terzo settore, le associazioni che si occupano di inclusione".