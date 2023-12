Da Cuneo a New York per fare musica: la storia di Camilla Lubatti, dj emergente della East Coast

Da Cuneo a New York per fare la dj, passando da Torino, Lisbona e Boston.

La storia di Camilla Lubatti inizia a Cuneo, dove ha vissuto fino all'età di 22 anni. Durante la triennale a Torino, ha studiato lingue, immergendosi nel mondo del portoghese, inglese e francese. Poi il trasferimento in Portogallo con l'intento di approfondire la lingua che aveva studiato sui libri. Durante questo ultimo anno di triennale, il padre Bruno è venuto a mancare a causa di un arresto cardiaco: un evento che ha profondamente segnato la sua vita. Questa tragedia ha avuto un impatto significativo sui suoi viaggi futuri e sulla totalmente inaspettata carriera musicale.

Un anno a Lisbona le ha permesso di fare chiarezza sul futuro, spingendola a inviare domande per un Master in economia in diverse città europee "Sono stata accettata alla Hult Business School di Londra con una borsa di studio, che mi ha poi portato negli Stati Uniti, a Boston, poco prima dell'inizio della pandemia".

Durante il lockdown e appena laureata, ha lavorato come stagista in un'agenzia di marketing ed eventi digitali durante il giorno, mentre di sera e nei weekend ha intrapreso l'avventura come DJ. Alcuni dei suoi amici di Boston possedevano l'attrezzatura: "Ci riunivamo sempre, eravamo sempre gli stessi dieci quando non c'era nient'altro da fare e non si poteva uscire. Avevo già esperienza nell'uso dei piatti e una collezione musicale piuttosto ampia grazie a tutta la musica che avevo ascoltato fin da quando ero piccola e al mio contatto in generale con il mondo dell'arte. Ma è stato proprio in quel periodo, a Boston, durante la pandemia, che ho iniziato a suonare ininterrottamente. È lì che ho veramente cominciato a esplorare profondamente il mondo della musica, a creare e condividere suoni, a capire l'arte del DJing. Tutto questo mi ha permesso di migliorare la mia tecnica ed estendere la mia libreria musicale in modo esponenziale, e in tempi piuttosto brevi rispetto alla media".

Quando i locali hanno finalmente riaperto, il trasferimento a New York, come aveva già pianificato di fare prima della pandemia. Nella Grande Mela ha costruito in breve una grande rete di conoscenze: "Sempre più persone mi hanno sentito suonare e le chiamate per le mie esibizioni non sono mai cessate, accumulando più di 100 date in soli due anni. In questo periodo, ho avvertito un profondo cambiamento dentro di me: la mia carriera da DJ mi ha donato una gratificazione e una rapidissima crescita che non avevo mai sperimentato prima. Nonostante abbia svolto due lavori d'ufficio a New York in 3 anni, ho capito che la felicità non risiede in quelle posizioni. Mi sentivo spesso sottostimata, fuori luogo, come se non fossi abbastanza. Oggi, guardando indietro, vedo chiaramente come la musica abbia aperto porte totalmente inaspettate nella mia vita. È stato un viaggio emozionante e imprevisto, ma sono grata per ogni passo che mi ha portato fino a qui. Guardo al futuro con entusiasmo, pronta ad abbracciare nuove sfide e a far crescere la mia carriera musicale con passione e dedizione".

Lo “sliding doors” è stata la scomparsa improvvisa di tuo padre che era un musicista. Il tuo cambio di prospettiva è stato immediato? Come è avvenuto?

Il percorso non è stato immediato, ma è qualcosa che ho sempre sentito profondamente. La scomparsa di mio padre ha sicuramente influenzato la consapevolezza che questa è la strada giusta per me. È stato un processo di scoperta introspettiva che continua ancora oggi, e credo che non si fermerà mai. Perdere un genitore da giovane cambia profondamente, in modo quasi impercettibile, ed è una sfida enorme da affrontare mentalmente. Tuttavia, sento che questa esperienza mi ha anche fornito il coraggio di seguire quella che, in fondo, è sempre stata la mia inclinazione e vocazione più grande: la musica e l'arte in generale

Che cos'è per te la musica?

La musica rappresenta per me molto più di un semplice mezzo di espressione. È una fuga dalla realtà, una forma d'arte che abbraccia molteplici sfaccettature. È uno strumento potente, capace di compiere gesti straordinari: salvare vite, guarire, regalare emozioni e mutare stati d'animo. La musica è un universo in sé, un linguaggio universale che supera confini e connette le persone in modo unico.

L'idea di vivere esclusivamente di musica mi affascina e credo fermamente che sia possibile, sebbene richieda più impegno e sacrificio rispetto ad altri percorsi professionali. La strada è più agevole in certi luoghi rispetto ad altri, ma ciò che va "in sola musica" è molto ampio. Vivere di musica non si limita solo all'atto di suonare. Posso immaginare di creare un impatto significativo organizzando eventi musicali, lavorando in comunità dedicate alla musica o contribuendo a plasmare l'ecosistema musicale in modi unici.

L'universo della musica è vasto e variegato, e la possibilità di immergersi completamente in esso come stile di vita è affascinante. È un cammino che richiede dedizione, ma la ricchezza delle esperienze e l'impatto positivo che può avere sulla vita delle persone sono fattori che rendono questo percorso unico e gratificante. La musica è più di una professione; è uno stile di vita.

Raccontami una tua serata tipo da dj. Come sono i locali in cui ti esibisci? Che tipo di pubblico ti segue?