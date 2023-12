"Grazie al dottor Del Bono e al reparti di Malattie Infettive di Cuneo"

Buongiorno,

ho 48 anni e sono della provincia di Cuneo; ad agosto e, di nuovo, a novembre, sono stato ricoverato presso il reparto di Malattie Infettive all'ospedale carle di Cuneo.

Vorrei elogiare e ringraziare il primario, il dottor Valerio Del Bono, per la sua grande professionalità ma anche per l'umanità e la disponibilità. L'ho sentito sempre vicino, non solo come medico ma anche come amico.

Grazie dottor Del Bono: non ho solo incontrato un medico, ma un angelo. Il reparto da lei diretto è all'avanguardia, con grandi professionisti , dai dottori agli infermieri agli operatori socio sanitari. Questo reparto è una grande eccellenza. Complimenti e grazie di cuore.