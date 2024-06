Beinette, donna uccisa tra le mura di casa. Ipotesi femminicidio

Il fatto intorno alle 8 di questa mattina in una casa di via Josina

Sono ancora sommarie le informazioni che filtrano relativamente a un grave fatto di sangue accaduto quando erano circa le 8 di questa mattina, venerdì 28 giugno, a Beinette, a una decina di chilometri dal capoluogo provinciale.

Qui, tra le mura di un’abitazione di via Josina, piccola traversa di via Nallino, a pochi metri dalla circonvallazione del paese, si sarebbe consumata l’uccisione di una donna, che secondo una ricostruzione al momento in attesa di conferme potrebbe essere avvenuta per mano del marito.

Massimo il riserbo sulla vicenda da parte delle forze dell’ordine. Non è quindi nota, al momento, l’identità della vittima come non lo sono ulteriori dettagli relativamente all’aggressione e alle modalità con le quali questa sarebbe messa in atto.

Sul posto per tutta la mattinata si sono avvicendati i militari appartenenti al Comando Provinciale dei Carabinieri, impegnati nei rilievi del caso sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Cuneo.

***

Articolo in aggiornamento.