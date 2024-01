A Vernante la trilogia di Natale di Stefano Domenichini, poi l'esibizione dei Braxophone

Il Comune di Vernante, in collaborazione con Prismadanza e Pro Loco, presenta due straordinari eventi culturali presso il Teatro Ex Confraternita in Piazzetta Boccaccio, vicino alla Chiesa Parrocchiale, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

4 gennaio - "Questa (non) è una serata per bambini"

Un avvincente spettacolo tratto da Acquaragia di Stefano Domenichini, la "trilogia di Natale", narrando tre storie di personaggi singolari in un'atmosfera natalizia atipica. L'attore Luca Occelli interpreterà la lettura, accompagnato dalle suggestive musiche di Chiara Cesano e Roberto Avena, offrendo una riflessione critica sull'individualismo che risiede in ognuno di noi.

5 gennaio - Concerto dei Braxophone

Una straordinaria combinazione di due parti di tromba, una di trombone, su una base di basso tuba e batteria, con un tocco finale di sax. I Braxophone, nati nell'estate del 2016, regaleranno al pubblico un cocktail musicale che evoca suggestioni alla Sinatra, con richiami al Dixieland alla Armstrong e un bouquet fruttato di standard alla Duke Ellington. La band ha partecipato con successo a numerose rassegne musicali in provincia di Cuneo e in contesti informali come street festivals.