A Marco Gallo la delega alla montagna: "Subito al lavoro per essere utili al Piemonte e alla nostra provincia" [VIDEO]

Ampiamente annunciata, la designazione dell'ex sindaco di Busca Marco Gallo tra i componenti della Giunta Cirio è arrivata puntuale nella giornata di oggi, con la presentazione della squadra che accompagnerà il confermato governatore nel suo secondo mandato alla guida della Giunta regionale.

Gallo ha così ottenuto le deleghe allo Sviluppo e Promozione della montagna, Aree interne e Gal, Sistema neve, Tutela delle aree protette (foreste, parchi, aree Unesco), Attività estrattive, Programmazione territoriale paesaggistica e urbanistica, Biodiversità e Tartuficoltura.

Candidato della lista civica "Cirio Presidente, Piemonte Moderato e Liberale", alle consultazioni regionali dell'8-9 giugno Gallo ha ottenuto un significativo sostegno popolare risultando il candidato più votato nella provincia di Cuneo con 8.347 preferenze.

L'INTERVISTA [VIDEO]

"Ci metteremo subito al lavoro – spiega l’ex sindaco di Busca interpellato dal nostro giornale – anche perché i temi sul tavolo sono tanti: la questione montana ma non solo, le aree protette, i parchi, la biodiversità richiedono un impegno che metteremo in campo cercando di essere utili per la nostra provincia di Cuneo e per la nostra regione".

Parlando del suo successo elettorale il neo assessore descrive poi "un risultato che onestamente è andato oltre ogni più rosa aspettative. Speravo di andare bene, ma l’aver superato le 8mila preferenze credo che sia il riconoscimento di un impegno di vent’anni di amministrazione a Busca e negli ambiti nei quali ho lavorato. Un risultato importante, quindi, che mi gratifica e mi riempie di responsabilità, perché quello che come ho detto nel corso dei numerosi incontri tenuti in campagna elettorale il nostro vuole essere un impegno di concretezza e di risultato. Una responsabilità grande che cercheremo di onorare per un territorio che merita attenzione".