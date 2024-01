“Manda in rete l’inclusione”: calciobalilla alla riscossa

Il 2023 non poteva chiudersi in modo migliore per la APS Hope Running Onlus. Sabato 30 dicembre nella sede di corso Galileo Ferraris 60 a Chivasso si è disputata la finalissima del torneo di calciobalilla "Manda in rete l'inclusione", progetto realizzato dall’associazione chivassese guidata dal presidente Giovanni Mirabella e cofinanziato dalla Regione Piemonte.



Un pomeriggio indimenticabile all'insegna del divertimento e, soprattutto, dell'inclusione e del piacere di stare insieme, al quale hanno preso parte, tra gli altri, i ragazzi della Cooperativa Sociale Airone di Monteu da Po, l'assessore alle Politiche Sociali della Regione Piemonte Maurizio Marrone, l'assessore al Commercio Chiara Casalino e l'assessore all'Ambiente Fabrizio Debernardi della Città di Chivasso, il consigliere comunale Enzo Falbo e l'assessore allo Sport del Comune di Castiglione Torinese Mario Fadda.



Un appuntamento inclusivo aperto a persone di ogni età e progettato per far partecipare davvero tutti, dai bambini agli anziani, ognuno con le sue abilità. Solo prendendo parte di persona a momenti come questo si può davvero comprendere come lo sport abbia la capacità di unire tutti, senza barriere o pregiudizi.



A fine torneo sono state premiate le migliori coppie di giornata, ma a vincere, in realtà, sono stati tutti i partecipanti dell'evento conclusivo e dei due appuntamenti di qualificazione, tenutisi rispettivamente domenica 26 novembre e domenica 3 dicembre.



Il presidente della APS Hope Running Onlus, Giovanni Mirabella, è al settimo cielo: “Non potevamo chiedere di meglio da questo 2023. E’ stato un anno ricco di successi, ottenuti con fatica, ma anche con tanta determinazione. Tutti insieme siamo riusciti a portare avanti diversi progetti e chiudere l’anno con un meraviglioso pomeriggio come quello organizzato in occasione della finalissima del torneo di calciobalilla ‘Manda in rete l’inclusione’, che ha scaldato i cuori di tutti i presenti, è per tutti noi il modo più bello per salutare insieme il 2023 e dare il benvenuto al nuovo anno”.



Tutte le info relative alla Asd Hope Running Onlus le potete trovare a questi link:

• Sito web ufficiale: www.hoperunning.com

• Facebook: www.facebook.com/hoperunningchivasso

• Facebook: www.facebook.com/foreveryoungbyhoperunning

• Instagram: www.instagram.com/hope_running

• Come donare: www.hoperunning.com/sostienici

• 5x1000: codice fiscale Hope Running n° 91032000019