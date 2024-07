Savigliano in lutto per la scomparsa di Giacomo Massè, luminare di Ortopedia

Si è spento a 90 anni Giacomo Massè, luminare di Ortopedia. È stato primario al Santissima Annunziata di Savigliano dal 1969 al 2000, a capo della divisione di Ortopedia e traumatologia, esperto nella chirurgia protesica dell’anca e pionere della chirurgia protesica del ginocchio. Un reparto che è cresciuto con lui, arrivando alla ribalta nazionale. Sotto di lui si è formata una classe di brillanti medici e chirurghi ortopedici, come Roberto Scagnelli, Francesco Leonardi e Giuseppe Bianco.

Nato a Cuorgnè nel 1933, si è laureato in Medicina a Torino come allievo interno della Divisione di Traumatologia dell’ospedale S. Giovanni Battista. Dopo gli studi è stato assistente INAIL presso la Clinica Ortopedica di Torino dove ha conseguito anche la libera docenza. Si forma a Lione con il Prof. Albert Trillat, esperto in chirurgia del ginocchio. A Berna impara le tecniche del prof. Maurice Muller, ortopedico di fama mondiale e ideatore della protesi d’anca che porta il suo nome, poi perfeziona le sue conoscenze anche con il prof. Robert Schneider.

A Savigliano, nel 1970 impianta la prima protesi d’anca. Sono gli anni in cui si sviluppa e cresce in modo esponenziale la chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio che renderà famosa l’Ortopedia di Savigliano. Sarà anche uno dei fondatori dell’associazione “Amici dell’ospedale”.

Massè, vedovo da tempo, lascia i figli Alessandro (che ha seguito le orme del padre e dirige l'Ortopedia del Cto di Torino) con Carla, Stefano e Laura con Mauro e gli adorati nipoti Anna, Isabella, Andrea, Giulio e Bianca. Il funerale sarà celebrato a Savigliano sabato 13 luglio alle 9.30 nella chiesa di S. Andrea, dove questa sera, venerdì 12 luglio alle 19 sarà recitato il rosario.