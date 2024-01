+Europa a Bra per lanciare l'appello di Emma Bonino per gli Stati Uniti d'Europa

"+Europa Cuneo ha lanciato oggi a Bra l'appello di Emma Bonino per gli Stati Uniti d'Europa. Abbiamo scelto la città natale di Emma Bonino per presentare il suo manifesto per gli Stati Uniti d'Europa. "Ci vuole chiarezza e determinazione, l'Europa è la nostra casa futura e non può restare incompiuta come oggi." Così in una nota Flavio Martino, Coordinatore di +Europa Cuneo.

”Le prossime elezioni europee devono essere l'occasione, a cominciare dalla riforma dei trattati, per avviare il processo di costituzione federale degli Stati Uniti d'Europa almeno tra i paesi della Zona Euro, unificando la politica estera, la difesa e le politiche fiscali ed economiche. La cosiddetta UE a due velocità deve consentire di procedere speditamente verso il progetto federale per gli Stati fondatori e quelli più coesi da un lato e dall'altro di accogliere i nuovi paesi che chiedono di farne parte come Albania, Kossovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Ucraina, Serbia, Moldavia e Georgia. Cruciali saranno le prossime elezioni europee di giugno per garantire una maggioranza federalista in grado di prevalere sulle forze sovraniste, populiste e nazionaliste. La nostra idea di Europa non solo come baluardo dei valori solidali e democratici rappresenta anche il mercato più grande al mondo in grado di difendere gli interessi e il benessere dei suoi popoli".