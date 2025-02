Domani si svela il volto della nuova Castellana del Carnevale di Saluzzo

La Castellana del 97° Carnevale di Saluzzo si farà conoscere domani ,domenica 2 febbraio alle 10, affacciandosi al balcone del municipio in via Macallè.

Non c’è un nome certo fino a ora sulla donna che impersonificherà la maschera nobile del carnevale saluzzese, carnevale nell'elenco dei carnevali storici d'Italia, 7° Carnevale delle 2 Province e 8° Carnevale degli Oratori della Diocesi di Saluzzo.

Sarà accompagnata dalla damigelle e sarà al fianco di Ciaferlin che in questa edizione cambia volto. Dopo ben 7 anni con Aurelio Seimandi nei panni della simpatica maschera di cui è gran maestro, arriva Beppe Roatta accompagnato dai Ciaferlinot Ezio Rosso e Sebastiano Testa.

Nel circuito del Carnevale delle 2 Province entra quest'anno la città di Nichelino.

A poche ore dalla investitura della Castellana che riceverà le chiavi della città e il testimone dalla castellana 2024 Silvia Ghione, le castellane delle precedenti edizioni si sono ritrovate, come da alcuni anni a questa parte, in una cena tradizionale per rivere l’emozione che dura nel tempo. “ Castellane lo si è per sempre” afferma a nome del gruppo Paola Ravazzi. Una occasione per ricordare il periodo felicissimo del nostro Carnevale e la gioia di indossare l’abito che abbiamo scelto per quel ruolo. Tutte noi saluzzesi, guardando da piccole la sfilata abbiamo sognato di vestire i panni di questa nobile signora. Per me molte di noi la castellana per eccellenza era Caterina Rinaudo, più volte interprete della maschera."

Alla cena hanno partecipato il leader dei Magnin din Piasco in rappresentanza della storica "scorta" della Castellana e Gianduia di Racconigi. Ovviamente c'era Aurelio Seimandi che ha accompagnato sette di loro nel periodo carnevalesco della città, tra feste, visite del sorriso a ospedale e casa di riposo, gran parata e sfilata dei carri.

Quest'anno sarà tra un mese domenica 2 marzo.

Domenica 9 febbraio al Quartiere (ex caserma Musso) sarà possibile visitare la Mostra degli Abiti delle Castellane, in una tradizione che ormai si consolida.