Dronero, all'Iris lo spettacolo "Complotto Doppiocomplotto Controcomplotto, ovvero come imparai a credere a tutto e a non fidarmi di nessuno"

Il 20 gennaio alle ore 21 al Cinema Teatro Iris di Dronero per Zona Franca, stagione teatrale organizzata da Santibriganti Teatro nei Teatri Civici di Caraglio, di Busca e di Dronero, andrà in scena Complotto Doppiocomplotto Controcomplotto, ovvero come imparai a credere a tutto e a non fidarmi di nessuno della Compagnia Teatrale Zona Grappa Teatro. Lo spettacolo vede in scena Andrea Castellini, Luca Occelli e Angelo Scarafiotti con un testo originale dello stesso Scarfiotti.