Weekend in Granda tra 8 marzo, cioccolato e tartufo nero: gli eventi da non perdere

In occasione della 'Giornata Internazionale della Donna' sono molti in Granda gli eventi dedicati ai temi femminili. Concerti, reading, rappresentazioni teatrali e altri tipi di spettacoli toccano da vicino i diritti, la condizione femminile e i temi collegati.

Il week end propone anche “Un Borgo di Cioccolato” a Borgo san Dalmazzo, la “Fera ed sant’Alban” a Sant’Albano Stura e la Festa del Tartufo Nero in quel di Scagnello, oltre a molte occasioni per passeggiate e ciaspolate in montagna.

A Valmala, ricordo e rievocazione dell’eccidio del 1945.

Concerti (anche per i più piccoli), mostre, visite guidate, sport e aperture straordinarie di luoghi storici completano le possibilità di passare un week end in provincia, sempre con un occhio attento alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 7 e domenica 8 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.

CUNEO

LE OCHINE

Sabato 7 marzo, alle ore 17, presso l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, nuovo spettacolo della rassegna "Teatro a quattro gambe", dedicato a bambine e bambini di 0-6 anni: "Le Ochine", del Teatro Laboratorio Mangiafuoco. Info: https://www.melarancio.com/

CUNEO

VOCES8 SCHOLARS

Sabato 7 marzo, alle ore 21, in sala San Giovanni, si esibirà lo Voces8 Scholars, ensemble vocale britannico che propone un repertorio che va dalla musica rinascimentale, al jazz, alle canzoni popolari e al pop.

CUNEO

LABORATORIO PER BIMBI 3-5 ANNI

Sabato 7 marzo, alle ore 16, presso il Museo Diocesano San Sebastiano in Contrada Mondovì 15, si organizzerà un laboratorio creativo per bambini e bambine dai 3-5 anni e per le loro famiglie, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Evento gratuito. Info: https://www.museodiocesanocuneo.it/

CUNEO

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

Domenica 8 marzo, alle 17.30, presso l'ex chiesa di Santa Chiara in via Savigliano, andrà in scena "Il carnevale degli animali", uno spettacolo della rassegna per famiglie "Domeniche a Teatro" di Dispari Teatro, in collaborazione con il Conservatorio G. F. Ghedini. Info: www.dispariteatro.it/

CUNEO

PITTRICI A FUOCO

Sabato 7 e domenica 8 marzo, alle 15.30 e alle 18 presso il Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo sono organizzate visite tematiche speciali alla mostra "La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione". L’evento è gratuito ma i posti sono limitati. Info: https://fondazionecrc.it/

CUNEO

CONNESSIONI SONORE

Domenica 8 marzo, presso l’Open Baladin, si terrà la prima edizione di “Connessioni Sonore”, evento dedicato alla musica indipendente e al cantautorato italiano. Due serate che vedranno protagonisti i giovani artisti del territorio piemontese e non solo. Le due serate sono ad ingresso gratuito. Info: www.all4u.it

CUNEO

DONNE AL VOLANTE

Domenica 8 marzo ritrovo alle ore 9 presso il parco della resistenza per “Donne al volante” raduno auto storiche con donne alla guida. Visite a Casa Galimberti e al Museo Civico nel pomeriggio. Info: 0171/634175.

CUNEO

SIGNORA LIBERTÀ

Domenica 8 marzo, alle ore 18 e alle 21, sul palco del teatro Toselli i Lou Tapage si esibiranno con “Signora libertà – Le donne cantate da Fabrizio De Andrè”. Info: www.ciaotickets.com

CUNEO

ASCOLTARE CHE PASSIONE

Domenica 8 marzo, alle ore 10 e 11.15 nei locali del conservatorio Ghedini in via Roma 19, si terrà il concerto “Ascoltare che passione” destinato ai piccoli 0-3 anni. Info: www.conservatoriocuneo.it

***

ALBA

FESTA DELLA DONNA - CIRCO DI COLLISIONI

Sabato 7 marzo, al Circo di Collisioni, speciale Festa della Donna con "Voglio Tornare Negli Anni 90" e la cena servita di Coj, animata dal dj set dei Tuttafuffa. Info: prenotazioni@collisioni.it / 375 82 47 353 .

ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Prosegue fino al 19 aprile, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, la possibilità di vedere il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali. Orari: 10-13 e 15-19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA

STORIE DELL’ALTRO IERI

Sabato 7 marzo, alle ore 17, nell’ambito della mostra fotografica “Storie dell’altro ieri” in corso Torino 18 - Professional Workshop, immagini e parole con “Tra pentole e dispetti”, conversazione con Romano Salvetti dedicata alle figure delle chisinere e delle masche. Info: 0173/045808 .

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Sabato 7 e domenica 8 marzo, con ritrovo presso l'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento 2, sarà attivo il percorso guidato Alba Sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Durata 1 ora e 45 minuti. Info: ambientecultura.it

ALBA

CAMBIAMENTI

Sabato 7 e domenica 8 marzo sarà visitabile la mostra “CambiaMenti” presso palazzo Mostre e Congressi. Orario 10-20. Info: https://gruppofotograficoalbese.it/

ALBA

ALBA INDUSTRIALE

Sabato 7 marzo, partenza da piazza Pertinace alle ore 10, per “Alba industriale”, visita con guida, viaggiando nel tempo per scoprire i siti dell'archeologia industriale albese. Info: https://www.turismoinlanga.it/it/

ALBA

LILÌ BOULANGER

Domenica 8 marzo, alle ore 11, in Sala Riolfo cortile della Maddalena, si terrà il concerto "Lilì. La breve esistenza di Lilì Boulanger, una delle più importanti musiciste del suo tempo" con Silvia Cavallotto al violino, Angelica Nova al violoncello e Giovanni Scotta al pianoforte. Info: https://www.albamusicfestival.com/it/

ALBA

ADESSO SONO

Domenica 8 marzo, alle ore 21, al Teatro Sociale “G. Busca”, andrà in scena “Adesso sono. Carla Lonzi può essere un altro nome", spettacolo scritto e interpretato da Monica Martinelli con la regia di Alessia Donadio. Info: info@teatrodelfiasco.it – 328 29 51 067 .

***

BENE VAGIENNA

MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di san Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera, consultare il sito https://www.amicidibene.it/

BENE VAGIENNA

DIABOLICI INGANNI

Domenica 8 marzo, alle ore 21, presso la Sala Don Giraudo, andrà in scena lo spettacolo "Diabolici Inganni". Due atti comici di Stefano Palmucci, introduzione e adattamento in lingua piemontese di Salve Valtingojer, regia di Gugliemmo Pepe. Info: https://www.uiltpiemonte.it/

***

BORGO SAN DALMAZZO

UN BORGO DI CIOCCOLATO

Sabato 7 e domenica 8 marzo, a Palazzo Bertello, si svolgerà la Fiera Nazionale “Un Borgo di cioccolato”. Stand di cioccolato e dolci artigianali, cooking show e laboratori per bambini, mostra di pittura "Arte è vita", opere di cioccolato a tema "Pinocchio", street food e mercatino dell’hobbistica, degustazioni, Cena del Cioccolato, laboratori, spettacolo teatrale, musica.

Orari apertura: sabato 7 marzo 10.30-19; domenica 8 marzo 10-19. Info: https://fierafredda.it/programma-borgo-di-cioccolato-2026/

***

BRA

COLORI IN ARMONIA

Sabato 7 marzo, visitabile nella Galleria BrArte di via Vittorio Emanuele II 148, la mostra personale di pittura "Colori in Armonia" di Riccardo Balestra. Orario: 10-12 e 16-18.30. Info: 338 42 04 045 .

BRA

GEOBRA

Sabato 7 e domenica 8 marzo, presso il Movicentro, si terrà l’8a edizione di GeoBra, mostra mercato di geologia, dedicata agli appassionati delle meraviglie della natura. Info: www.amicideimuseibra.it/geobra/

***

CARAGLIO

HELMUT NEWTON

Sabato 7 e domenica 8 marzo, in orario 10-19, visitabile presso il Filatoio la mostra “Helmut Newton. Intrecci”. Info: https://fondazioneartea.org/

***

CENTALLO

CARLIN GALIN-A

Sabato 7 marzo, alle ore 21, al Nuovo Lux, i “Sagrinà ‘d Sanciafrè” presenteranno la commedia divertente in lingua piemontese intitolata “Carlin Galin-a”.

***

CERESOLE D’ALBA

JUST THE WOMAN I IM

Sabato 7 marzo si svolgerà la XIII edizione di “Just The Woman I Am”, per la prima volta nel Roero. Il ritrovo è previsto alle ore 14.30 presso il Bocciodromo di via Salasco 2, mentre la partenza sarà alle ore 15.00. Il percorso, interamente asfaltato e pianeggiante, è pensato per essere accessibile a tutti. Info: www.comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/home

***

CHERASCO

FESTA DELLA DONNA AL MUSEO DELLA MAGIA

Domenica 8 marzo, negli orari 10-13/14.30-18.30 e in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Museo della Magia di Cherasco organizza per una giornata interamente dedicata alla magia, all’illusione e al divertimento per tutte le età. Alle ore 16 spettacolo con i maghi Marco Aimone, Mister Kappa e Poly. Nel pomeriggio laboratorio didattico di magia per bimbi. Info: https://museodellamagia.it/

***

DEMONTE

VISITE A PALAZZO BORELLI

Domenica 8 marzo, alle 10.30 e alle 15.30, saranno possibili le visite a palazzo Borelli, simbolo del paese. Info: 328 20 32 182 - www.vallesturaexperience.it

***

DOGLIANI

D’ACCORDI

Domenica 8 marzo, alle ore 17, nel Teatro Sacra Famiglia, e nell’ambito della rassegna musicale condivisa D’Accordi, si terrà il concerto “E(s)senza musica” con Mariacarla Cantamessa al flauto e Simona Colonna al violoncello-voce. Info: https://doglianiturismo.com/daccordi-2/

***

DRONERO

INCANTO FEMMINILE

Sabato 7 marzo, a partire dalle ore 15, presso il negozio "La Petite Herboriste" a Dronero, in occasione della vigilia della "Giornata Internazionale della Donna", vi attende un incontro dedicato al benessere e all’energia femminile, con degustazione di tisane e lettura dell’oracolo. Prenotazione necessaria, evento a pagamento. Info: 329 69 43 842 .

DRONERO

CONCERTO FILARMONICA

Sabato 7 marzo, alle ore 21, presso il Cinema-teatro Iris, si terrà il concerto della Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Castelnuovo Garfagnana, città gemellata.

DRONERO

MESSA IN SCENA

Domenica 8 marzo, presso il Museo Mallè, ancora visitabile la mostra "Messa in Scena - L'altro reale nelle fotografie di Aldo Galliano", in orario 15-19. Info: 0171/291014 .

DRONERO

TUTTA LA MIA VOCE

Domenica 8 marzo, alle 17.30, nel cinema teatro Iris, si terrà il reading musicale “Tutta la mia voce - l’insonnia dell’amore” tratto dal libro di Michela Marzano.

***

ENTRACQUE

ESCURSIONE CON LA GUIDA PARCO

Domenica 8 marzo ritrovo alle ore 9.30 presso La Locanda del Sorriso a Trinità di Entracque, per escursione con guida parco nel Vallone del Sabbione. Info: https://www.areeprotettealpimarittime.it

***

FRABOSA SOTTANA - PRATONEVOSO

CH’O TALENT

Domenica 8 marzo al Prato Nevoso village andrà in scena la gara di talenti “C’ho talent”. Info: whatsapp 338 56 19 272 .

***

GOVONE

CASTELLO REALE

Domenica 8 marzo aperto al pubblico il Castello Reale di Govone, con il nuovo riallestimento degli arredi del piano nobile. Orari nel week end: 10 - 12.30 / 15 - 18. Info: www.castellorealedigovone.it

***

MAGLIANO ALFIERI

LA PORTA CHIUSA

Domenica 8 marzo, alle ore 17, nel salone Multifunzionale “Riez”, andrà in scena lo spettacolo “La porta chiusa” della Compagnia Teatrale Fubinese, nell’ambito della rassegna “Se una sera d’inverno”. Ingresso libero.

***

MARTINIANA PO

PIONIERE DELL’ALPINISMO FEMMINILE

Domenica 8 marzo, alle ore 16, nella sede dell’associazione culturale Giovanni “Netu” Borgna, in via Marconi 4, conferenza dedicata alle pioniere dell’alpinismo femminile, e apertura della mostra fotografico-documentale “Alessandra Boarelli e Cecilia Filia – L’alpinismo femminile e la Montagna simbolo”, visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30.

***

MONDOVÌ

MUSICA E STORIE A MARZO

Sabato 7 marzo, alle ore 16, in Sala Pugnani, per la rassegna Musica&Storie, secondo appuntamento con “Lilì Boulanger. La breve esistenza di una grande compositrice”. Ingresso a pagamento. Info: 0174/46351 .

MONDOVÌ

SIAMO UOMINI O CAPORALI

Sabato 7 marzo, alle ore 18, al teatro Baretti, il Comune Mondovì e la Compagnia di Teatro Marenco presenteranno la rassegna teatrale per famiglie "Siamo Uomini o Caporali" che ha vinto il premio Cantieri di Strada 2014 – Sezione Di Piazza In Piazza - Giovanna Bolzan. Info: 347 80 04 280 .

MONDOVÌ

NON SOLO MIMOSE

Nel week end sarà visitabile la 15a edizione della mostra di pittura "Non solo Mimose”, una collettiva di pittrici e artiste. L'esposizione, presso l'Antico Palazzo di Città, sarà aperta dalle ore 15 alle ore 18, con ingresso libero. Info: 0174/330358 .

MONDOVÌ

DONNE CHE HANNO LASCIATO TRACCE

Domenica 8 marzo, dalle 14.30, ritrovo nei giardini di Villa Nasi per la camminata urbana dedicata alla memoria e alla valorizzazione di figure femminili che hanno lasciato un segno significativo nel monregalese. Partecipazione gratuita. Info: 333 37 56 238 .

MONDOVÌ

BRICKS EXPO

Domenica 8 marzo, dalle ore 10, al Mondovicino Outlet Village, sarà aperta la mostra dedicata ai mattoncini colorati Lego. Collezionisti ed espositori guideranno in un viaggio nella fantasia attraverso le loro incredibili creazioni. Ingresso libero. Info: 0174/553035 .

***

MONTEU ROERO

DONNE E FIORI

Sabato 7 marzo, alle ore 10, inaugurazione della limonaia del castello ed esposizione floreale. Alle 16 "Il Medioevo dipinto di rosa" con Cristina Quaranta e alle 17.30 presentazione del libro "La casetta degli amori tristi e non vol. 2" di Luisa Casetta. Domenica 8 marzo visite guidate al castello dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17. Info: www.belmonteu.it

***

NEIVE

LODE ALL’ISTANTE

Sabato 7 marzo, alle ore 17, presso la sede centrale della galleria di Neive, in via Rocca 31, si inaugura la mostra di Fabio Refosco, intitolata “Lode all’istante”. Domenica 8 marzo la mostra “Lode all’istante” sarà aperta in orario 10 - 13 / 14- 18. Info: https://www.contemporarygart.com/

***

POCAPAGLIA

MUSEO ROCCHE E MASCHE

Domenica 8 marzo aperto il Museo Rocche e Masche sito nelle cantine storiche del comune di Pocapaglia. Orario 14.30 - 18. Info. www.ecomuseodellerocche.it

***

RACCONIGI

FACCIAMO PACE

Sabato 7 marzo, dalle 15.30 alle 18.30, e domenica 8 marzo, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, presso la Pinacoteca Levis - Sismonda, sarà visitabile la mostra "Facciamo Pace", con opere di trenta artisti contemporanei. Info: https://www.pinacotecalevisismonda.it/

***

SALUZZO

IL PIANETA LO SALVO IO

Domenica 8 marzo, alle ore 17, presso il Cinema Teatro Magda Olivero, nell'ambito di Green Days Festival, il Teatro della Caduta darà vita allo spettacolo "Il pianeta lo salvo io”. Info: https://cinemateatromagdaolivero.it/

SALUZZO

LE DONNE DI SALUZZO

Domenica 8 marzo, alle ore 15.30, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, MuSa Itur organizza "Le donne di Saluzzo", una visita tematica speciale dei musei della città per rendere omaggio all'universo femminile. Info: 329 39 40 334 .

***

SANT’ALBANO STURA

FERA ED SANT’ALBAN

Sabato 7 e domenica 8 marzo proseguono gli eventi legati alla “Fera ed Sant’Alban 2026”, sagra delle eccellenze santalbanesi. Info: https://comune.santalbanostura.cn.it/eventi/fiera-santalbano-produce/

***

SAVIGLIANO

MAI PIU’! (NON) SONO SOLO PAROLE

Sabato 7 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo, si terrà lo spettacolo MAI PIU’! (NON) SONO SOLO PAROLE: un evento di musica, arte e danza per sensibilizzare contro la violenza sulle donne e promuovere solidarietà e consapevolezza. Info: https://visitsavigliano.it/

***

SCAGNELLO

MOSTRA E FESTA DEL TARTUFO NERO

Sabato 7 e domenica 8 marzo si svolgerà la 23a edizione della festa e mostra del Tartufo Nero De.Co., organizzata dal Comune e dalla Pro Loco. Due giorni di eventi, tra conferenze, una gara di ricerca simulata e il pranzo del trifolao. Info: 0174/783310 .

***

SOMMARIVA DEL BOSCO

CONCERTO DI PRIMAVERA

Sabato 7 marzo, alle ore 21, al teatro “Don Bongioanni”, si terrà il concerto di primavera con la banda musicale Verdi aps e la banda I giovani di Farigliano aps.

***

VALMALA

RICORDO DELL’ECCIDIO

Domenica 8 marzo, dalle ore 10 presso il Santuario della Madre della Misericordia di Valmala, deposizione corona di alloro a ricordo dell’eccidio del 6 marzo 1945, S. Messa, e a seguire ricordo e orazione ufficiale.

***

VERNANTE

NON SOLO

Sabato 7 marzo alle 21.15, al Teatro Ex Confraternita, andrà in scena “Non Solo”, uno spettacolo di danza, teatro, musica e canto dedicato alle donne, ma aperto a un pubblico di ogni genere. Ingresso gratuito. Info: 0171/920550 .

***

VILLANOVA MONDOVÌ

LA BOCCA CHIUSA