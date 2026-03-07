Carlin Petrini e Paolo Tibaldi presentano a Cossano Belbo “Vite di Langa e Roero”

Verrà presentato venerdì 13 marzo, alle ore 20.45, presso il Salone Polifunzionale di piazza Calleri a Cossano Belbo, il libro “Vite di Langa e Roero – Trasformazioni di una civiltà contadina”, edito da Slow Food Editore e firmato da Carlo Petrini e Paolo Tibaldi.

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Cossano Belbo, sarà moderata dal giornalista Fabio Gallina.

Il volume ripercorre le profonde trasformazioni che, negli ultimi due secoli, hanno interessato le colline di Langhe e Roero, territori capaci di evolversi senza smarrire la propria identità culturale. Attraverso storie, luoghi e testimonianze, gli autori offrono una riflessione sulle metamorfosi della civiltà contadina, dal rilancio agricolo ottocentesco alle sfide contemporanee.

Un racconto storico che vuole fungere da “bussola” per comprendere i passaggi decisivi che hanno segnato il tessuto sociale, economico e culturale di queste terre oggi celebri nel mondo per le loro eccellenze enogastronomiche. Al centro del libro vi è la forza della comunità, la socialità come motore di sviluppo e la responsabilità di custodire la memoria per le nuove generazioni.

Un appuntamento di grande valore culturale per riscoprire le radici e il futuro delle colline di Langa e Roero.