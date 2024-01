Lo scorso 8 gennaio è deceduta la professoressa Gemma Ramolfo, per oltre quarant’anni docente di Italiano e Latino al Liceo Scientifico Peano di Cuneo e per molti anni vice preside.

Sabato prossimo 20 gennaio alle ore 18 gli ex colleghi la ricorderanno con una Messa di suffragio presso la Cappella dedicata alla Madonna di Lourdes in via Meucci 2 a Cuneo. Le offerte raccolte in sua memoria saranno devolute per la manutenzione della Cappella.