"Cartoni a merenda" alla biblioteca di Frassino

Si conclude la fortunata rassegna “Cartoni a merenda” organizzata dalla Biblioteca Civica di Frassino, ciclo di film d’animazione per bambine e bambini di tutte le età tratti da classici della letteratura.

Dopo “Ernest & Celestine” e “La Gabbianella e il Gatto”, sabato 20 gennaio verrà proiettato il film “Zanna Bianca” (Fra/Lux/USA, 2018) di Alexandre Espigares, la prima versione animata del celeberrimo romanzo di Jack London.

Un cucciolo di lupo si addentra nelle foreste dello Yukon accanto alla sua mamma con la percezione che tutto intorno a lui sia meraviglia e pericolo. Appena un po' cresciuto, il cucciolo si imbatte in un capo indiano, Castoro Grigio, che riconosce nella lupa madre il cane da slitta che l'aveva valorosamente aiutato in passato e adotta lei e suo figlio, dando al piccolo il nome di Zanna Bianca. Da quel momento il lupacchiotto verrà a conoscenza del mondo degli uomini, tanto amabile, nelle persone di Castoro Grigio e la sua tribù, quanto detestabile, nella persona di Smith, un delinquente che insegnerà a Zanna Bianca la sottomissione nel tentativo di trasformarlo in un cane da combattimento.

Le dinamiche dello scontro tra l’uomo e la natura narrate in modo avvincente con un’estetica creativa nella rappresentazione dei paesaggi innevati e dei protagonisti.

La voce narrante di Toni Servillo farà apprezzare anche ai grandi il testo originale di London.

La proiezione inizia alle ore 16, a seguire merenda condivisa. Ingresso libero.

La biblioteca di Frassino è aperta al pubblico il lunedi dalle 16,00 alle 18,00 e il sabato dalle 14,30 alle 16,30. Il patrimonio librario a disposizione per il prestito si è recentemente arricchito grazie ad un finanziamento che ha consentito l’acquisto di nuovi libri soprattutto per bambini e ragazzi e di editoria locale.