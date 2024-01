Si è allontanata da Cervere due giorni fa e ha fatto perdere le sue tracce: ricerche nel Savonese

"Urgente: avete visto questa signora? É mia sorella, si chiama Luisa Maccagno abita in provincia di Cuneo. La stiamo cercando, si è allontanata da casa giovedi mattina con l'auto (Citroen C3 color oro) in direzione Liguria ed è stata vista l'ultima volta giovedì pomeriggio in paese a Finale Ligure.

Se qualcuno l'avesse vista o avesse informazioni utili può gentilmente contattarci al 333/7882803 o al 328/8066760 oppure contattare i carabinieri?" E' l'appello condiviso qualche ora fa sul gruppo Facebook Sei di Alassio se dalla sorella della donna. Luisa Maccagno ha 51 anni ed è di Cervere. Il sindaco Corrado Marchisio è informato dell'allontanamento, anche perché nel piccolo paese del porro si conoscono tutti e la notizia si è presto diffusa. Al momento le ricerche sono concentrate nei paesi della costa savonese. La famiglia esprime preoccupazione soprattutto in merito alle condizioni di salute della loro congiunta e chiede, quindi, a chiunque la vedesse, di essere contattata.