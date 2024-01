Stadio Aperto. Frenata in vetta, ma mercoledì si torna subito in campo (Video)

Nuova puntata della rubrica 'Stadio Aperto' in onda sui quotidiani online del Gruppo Morenews e in diretta ogni lunedì alle ore 21 e che tratta sulla giornata appena trascorsa del campionato di Serie D targato Girone A.

In questa nuova puntata abbiamo trattato quello che è successo nello scorso turno di campionato, con la frenata in vetta della capolista che ha pareggiato in casa contro l'Albenga. Mercoledì si torna subito in campo con il turno infrasettimanale. Ospite Andrea Confalonieri, per il punto sul Varese

Rivedi qui la puntata: