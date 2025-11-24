 / Stadio aperto

Stadio aperto | 24 novembre 2025

Il Vado batte il Chisola nello scontro diretto, Derthona in gran spolvero a Celle

Il Vado batte il Chisola nello scontro diretto, Derthona in gran spolvero a Celle

In attesa dei recuperi il Vado si pone nella posizione migliore possibile in graduatoria, aggiudicandosi lo scontro diretto contro il Chisola.

Nella puntata di Stadio Aperto i contributi video da Vinovo.

Tanti i successi esterni di giornata, tra cui quello del Derthona in casa del Celle Varazze. Festeggia anche l'Imperia ad Asti, il Varese a Valenza, il Ligorna a Cairo e il Sestri Levante a Romentino. Un punto a testa in Sanremese - Saluzzo, Lavagnese - Gozzano e nel posticipo tra Biellese e Club Milano.

