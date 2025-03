Fossano riflette sulla figura della donna, qui e in Afghanistan: pronti una mostra fotografica e un convegno [VIDEO]

Aprirà i battenti in maniera ufficiale sabato 15 marzo la mostra fotografica “R-Women Afghanistan”, organizzata nella chiesa del Salice vecchio di piazza Bima a Fossano, organizzata dalla Commissione Pari Opportunità del Comune e dall’associazione Sapori Reclusi, con la collaborazione del Comune.

Nella mattinata di oggi (martedì 11 marzo), nella sala Rossa del Comune di Fossano, si è tenuta la presentazione della mostra. Relatori il sindaco Dario Tallone, la vicesindaca Donatella Rattalino, l’assessore Cinzia Cuzzilla, la presidente della CPO Anna Mantini e il presidente dell’associazione Davide Dutto.

La mostra sarà visitabile sino al 30 marzo, con orario 10.30-12.30 e 16-18.30.

Legato alla mostra, è stato presentato anche l’incontro “Essere donne in un mondo complesso”, in programma per venerdì 21 marzo alle 20.45 con moderatore Walter Lamberti.

Due eventi, questi, con cui la nuova CPO – entrata in carica a fine gennaio scorso – persegue la finalità dell’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e parità tra i cittadini, e che segnano l’inizio di un percorso concreto e condiviso, in continua evoluzione per promuovere un cambiamento culturale basato sul rispetto, sulla dignità e sulle pari opportunità, affinché questi valori diventino parte integrante della società.

Nel servizio qui sotto gli interventi dei relatori: