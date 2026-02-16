 / Stadio aperto

Stadio aperto | 16 febbraio 2026, 22:50

Vado e Ligorna sempre affiancate. Vola la Sanremese, Varese quale futuro?

Varese . Ligorna era sulla carta il match più interessante dell'ultima giornata del Girone A, seppur in campo la squadra di mister Pastorino abbia fatto valere la propria forza in maniera netta.

Il successo all'Ossola permette ai genovesi di rimanere a una lunghezza dal Vado capolista, mentre i biancorossi restano nel limbo di una stagione senza ambizioni. A tal proposito ne abbiamo parlato con il direttore di Varesenoi, Andrea Confalonieri.

Contributi dai campi anche da Celle Ligure, Saluzzo, Imperia, Sanremo e Asti, con le principali voci dei protagonisti.

