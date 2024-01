Villanova Solaro, il giovane Gabriele Giletta sfiderà il sindaco uscente Simone Alberto

Gabriele Giletta, 23 anni, laureato in Agraria, giovane padano e collaboratore del consigliere regionale Paolo Demarchi, annuncia la sua candidatura a sindaco a Villanova Solaro, paese della pianura tra il Saluzzese e il Saviglianese.

“Cari amici – scrive con un post sui social Giletta - mi candido a sindaco.

Chi mi conosce sa che “Politica” per me rappresenta un servizio alla comunità, ma soprattutto una passione che ho coltivato negli anni e che mi ha portato a vivere anche esperienze importanti. In quest’ultima legislatura ho collaborato con politici del territorio eletti in Consiglio Regionale, tessendo una rete di contatti e collegamenti. Qui ho affrontato la vita all’interno delle istituzioni, le problematiche sul territorio, la loro complessità ed il funzionamento della macchina amministrativa.

Con la stessa motivazione oggi annuncio la decisione che in tanti, da più parti, mi avete chiesto di considerare lamentandomi la mancanza di novità rispetto alla solita “minestra riscaldata”. Metto quindi a disposizione di Villanova Solaro l’esperienza maturata, il mio tempo e la mia determinazione per offrire un’ alterativa all’amministrazione del paese. Intendo farlo – argomenta Giletta - continuando qualcosa di buono ma iniziando qualcosa di nuovo per riportare il nostro comune ad essere dinamico, al passo con i tempi e con i comuni limitrofi. Per fare questo serve innanzitutto guardare avanti, mettendo il bene del paese davanti alle diatribe e agli interessi di parte. Non deve poi mancare l’ascolto e la condivisione nelle scelte che vengono intraprese, verso la cittadinanza ma anche internamente alla squadra che amministra”.

Giletta non sarà in campo come leghista ma alla testa di una formazione civica.

“Il progetto civico che guiderò alle elezioni del 9 giugno – spiega - sarà composto da persone di età, storie, professioni e simpatie politiche diverse secondo le disponibilità ricevute e che mi perverranno nei prossimi mesi. Sarà una squadra unita dall’obiettivo comune di lavorare per Villanova con impegno, trasparenza e serietà.

Per amministrare bene un paese sappiamo però che non è sufficiente tutto questo: serve unità e la collaborazione di tutti. Per questo il programma verrà definito nei prossimi mesi anche attraverso il confronto con la cittadinanza, le imprese e le diverse associazioni villanovesi. Ognuno avrà la possibilità di essere ascoltato per dare il proprio contributo con segnalazioni, proposte e consigli”.

Giletta sfiderà Simone Alberto, sindaco uscente, amministratore di lungo corso che è in passato è stato anche consigliere provinciale di Forza Italia.