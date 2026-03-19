Referendum giustizia: a Bra serata Fdi col senatore Lucio Malan e il coordinatore regionale Fabrizio Comba

Fratelli d’Italia organizza per domani, venerdì 20 marzo, a Bra una giornata all’insegna del "sì" al referendum sulla giustizia.

Al mattino dalle ore 9 alle ore 13 sarà allestito un gazebo in via Cavour, durante il mercato cittadino, per la distribuzione del materiale informativo sul "sì" e dove sarà anche possibile garantire la propria disponibilità per l’incarico di rappresentante di lista.

In serata alle ore 20.45 ci sarà, presso il Movicentro in piazza Caduti di Nassiriya, la chiusura provinciale della campagna referendaria alla presenza di molti esponenti di Partito, tra cui il senatore Lucio Malan, presidente del Gruppo Parlamentare Fdi Senato, e l'onorevole Fabrizio Comba, coordinatore regionale Fdi.

Inoltre parteciperanno come relatori il dottor Luciano Tarditi, già sostituito procuratore della Repubblica di Asti, e l'avvocato Piero d’Ettorre, penalista del Foro di Torino.

Appuntamenti importanti per contribuire in modo concreto e determinato all’affermazione del "sì" al Referendum del 22 e 23 marzo per avere finalmente "una giustizia più giusta, un processo più equilibrato, una maggior responsabilità per i magistrati che sbagliano e una maggior possibilità di carriera per i magistrati bravi ma esterni al nefasto sistema delle correnti".